El adiós de una leyenda: Las emotivas palabras de Andy Robertson al despedirse del Liverpool

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

Las claves Andy Robertson confirma su salida del Liverpool en 2026 tras no renovar su contrato en Anfield.

El lateral escocés dejará Merseyside tras nueve temporadas para facilitar el relevo generacional del club inglés.

Milos Kerkez se perfila como el sucesor definitivo de Robertson en el esquema táctico de los Reds.

El vestuario del Liverpool FC se prepara para una de las despedidas más emotivas de los últimos años. Tras casi una década defendiendo el carril izquierdo de Anfield, Andy Robertson dejará de ser jugador del equipo al finalizar la campaña 2025-2026. El defensor escocés no renovará su vínculo contractual, cerrando así un capítulo histórico que transformó su carrera y la historia reciente del club.

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Cuando Robertson llegó en 2017 procedente del Hull City por apenas 9 millones de euros, pocos imaginaban que se convertiría en uno de los mejores laterales del mundo. Su entrega incansable y su mentalidad ganadora fueron vitales para que el Liverpool recuperara el trono en Inglaterra y Europa.

El legado de Robertson en números:

Títulos de Premier League: 2

Champions League: 1

Presencias oficiales: 270 partidos (y contando).

Andy Robertson, lateral del Liverpool.Cortesía

A sus 32 años, el capitán de la selección de Escocia ha visto cómo su rol en el once inicial ha ido evolucionando. La consolidación del joven Milos Kerkez, quien ha tomado protagonismo en el esquema táctico esta temporada, ha facilitado la transición. Robertson, con la caballerosidad que lo caracteriza, entiende que el club necesita renovarse y que es el momento ideal para buscar un nuevo desafío profesional.

"Los jugadores somos pasajeros": Las sentidas palabras de despedida

En sus declaraciones finales, el lateral dejó claro que su vínculo con el Liverpool trasciende lo deportivo:

"No es sencillo decir adiós al lugar que ha sido mi hogar durante nueve años. Los futbolistas estamos de paso, pero la esencia de Anfield y su gente permanecen para siempre. He tenido oportunidades de salir antes, pero este club es único. Ahora, el fútbol evoluciona y toca cerrar este maravilloso ciclo".

Lo que viene para el escocés

Antes de colgar definitivamente la camiseta roja, Robertson aún tiene objetivos pendientes: cerrar la Premier League de la mejor manera y enfrentar el reto de la Champions League ante el París Saint-Germain. Se espera que el último partido en Anfield sea un tributo a la altura de su estatus como referente histórico de la institución.