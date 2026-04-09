Barcelona SC inicia ante Leones FC una maratón de 14 partidos sin margen de error

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Barcelona inicia maratón de 14 partidos en siete semanas para pelear la punta de LigaPro y Copa Libertadores.



César Farías recupera figuras para enfrentar hoy a Leones FC en Guayaquil, pese a las bajas de Rojas y García.



Ídolo busca reducir brecha de cuatro puntos con Independiente del Valle para evitar perder terreno en la fase regular.

Barcelona SC encara una seguidilla de 14 partidos en las próximas siete semanas, en las que tiene “prohibido desmayar” si pretende asaltar el liderato de la LigaPro y clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Para el exlateral Claudio Alcívar, el Ídolo “debe alinear a sus mejores futbolistas en ambos torneos”, empezando el viernes 10 de abril, cuando reciba al recién ascendido Leones FC por la octava fecha de LigaPro.

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El cinco veces campeón nacional con los amarillos resaltó la importancia de César Farías para administrar las cargas físicas del plantel. No obstante, “si tiene a jugadores como Darío Benedetto o Jhonny Quiñónez aptos para jugar y ser titulares, debe ponerlos”.

Darío Benedetto (c) de Barcelona SC reacciona, en el partido de la Copa Libertadores ante Cruzeiro en el estadio Monumental.Jonathan Miranda

“Para Farías debe ser prioridad jugarse todo en los dos torneos. En la LigaPro se suman puntos para clasificar a la Libertadores, que es el único torneo internacional que Barcelona debe disputar”, añadió ‘Pulgarcito’ Alcívar.

La necesidad de recortar los cuatro puntos que separan a Barcelona (3.º, con 12 unidades) del líder Independiente del Valle (16) es otro aliciente en la fase regular. “Si das ventajas en el torneo, no consigues ser campeón. Por eso Independiente del Valle lo fue el año pasado. Los puntos que se dejan ante equipos menores son los que terminan faltando al final. Deben ser agresivos, respetar y no confiarse ante Leones”, acotó.

Bajas en Barcelona SC ante Leones FC

Para este partido, el DT Farías aún no podrá contar con el atacante Joao Rojas ni con el volante Johan García, quienes se encuentran en proceso de recuperación por lesiones. Mientras tanto, el carrilero Jonathan Perlaza arrastra molestias físicas, aunque no está descartado.

Por su parte, Leones llega con el impulso de haber conseguido su primera victoria del torneo ante Delfín (1-0). Los dirigidos por Edison ‘Kinito’ Méndez esperan dar la sorpresa en Guayaquil, en busca de salir del grupo del descenso.

Asoma una fuerte sanción por supuesta agresión arbitral en la Libertadores

Barcelona SC se expone a un fuerte castigo en la Copa Libertadores tras el presunto impacto de un objeto lanzado desde las gradas contra el árbitro paraguayo Juan Benítez, durante la derrota 1-0 ante Cruzeiro.

En el artículo 6 del Código Disciplinario 2026 de la Conmebol se detallan las siguientes sanciones que podría recibir el Ídolo: