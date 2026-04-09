Rosario Central vs Independiente del Valle hoy EN VIVO: aquí el minuto a minuto de Copa Libertadores

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Independiente del Valle inicia un nuevo desafío internacional este jueves 9 de abril, cuando visite a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El compromiso está programado para las 17:00 y podrá seguirse aquí en minuto a minuto en vivo del partido o seguir la señal de ESPN 5 y Disney+.

En vivo el partido Rosario Central vs Independiente

El vigente campeón ecuatoriano afronta este estreno con buenas sensaciones, luego de un sólido arranque en la LigaPro, donde se mantiene como líder del campeonato. El equipo dirigido por el uruguayo Joaquín Papa llegó a territorio argentino con el objetivo de sumar puntos fuera de casa y comenzar con pie derecho su participación en el torneo continental.

Enfrente estará Rosario Central, conjunto que cuenta con la jerarquía del campeón mundial argentino Ángel Di María, uno de los principales referentes del plantel. El equipo rosarino, dirigido por Jorge Almirón, llega entonado tras conseguir una victoria 2-1 ante Atlético Tucumán en la jornada más reciente del torneo local.

El compromiso contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, uno de los jueces más experimentados del continente, mientras que Leonard Mosquera estará a cargo del VAR.

Para Independiente del Valle, esta nueva participación en la Libertadores representa la oportunidad de volver a ser protagonista en el certamen, recordando la histórica campaña de 2016, cuando alcanzó su primera final continental ante Atlético Nacional.

Alineaciones de Rosario Central e Independiente

Además de Rosario Central e Independiente del Valle, el Grupo H lo completan Universidad Central de Venezuela y Libertad de Paraguay, en una zona que promete ser altamente competitiva desde su primera jornada.