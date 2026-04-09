Gol olímpico de Mancinelli le da victoria histórica a Deportivo Cuenca ante Santos en Sudamericana

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

El Deportivo Cuenca firmó una de las noches más memorables de su historia internacional al derrotar 1-0 al poderoso Santos FC en el estadio Estadio Alejandro Serrano Aguilar, en un duelo que terminó convertido en una auténtica fiesta para la ciudad.

Desde días previos al encuentro, el ambiente ya era especial. La llegada del conjunto brasileño, uno de los favoritos del Grupo D de la Copa Sudamericana, despertó una gran expectativa entre los aficionados. Santos arribó con una plantilla valorada en más de 115 millones de dólares, aunque sin la presencia del astro Neymar, mientras que Deportivo Cuenca afrontó el reto con un plantel mucho más modesto, cercano a los siete millones.

Así fue el golazo de Mancinelli

Pero en la cancha, los números quedaron de lado. El equipo morlaco jugó con intensidad, orden y carácter, empujado por un estadio lleno que no dejó de alentar en ningún momento. Cada balón disputado se jugó como si fuera el último, demostrando que la garra puede equilibrar cualquier diferencia de presupuesto.

Un golazo que hace historia

El momento que cambió la historia llegó a los 59 minutos. El argentino Lucas Mancinelli se paró frente al balón para ejecutar un tiro de esquina. Con precisión milimétrica, lanzó un centro cerrado que tomó efecto hacia el arco. El balón sorprendió al guardameta Gabriel Brazão, quien no logró reaccionar a tiempo. La pelota terminó dentro del arco: gol olímpico, golazo y locura total en las gradas.

Lucas Mancinelli (c) de Deportivo Cuenca celebra un gol en un partido de la Copa Sudamericana entre Deportivo Cuenca y Santos.Robert Puglla

El tanto desató una celebración inolvidable dentro y fuera del estadio. Deportivo Cuenca no solo venció al favorito del grupo, sino que también sumó tres puntos fundamentales y un premio económico de 125.000 dólares que fortalece su campaña internacional.

Ahora, el conjunto azuayo se prepara para su próximo desafío en el torneo: visitar el 16 de abril a San Lorenzo en Argentina, en un partido que pondrá nuevamente a prueba el carácter y la ilusión de un equipo que ya demostró que puede hacer historia.