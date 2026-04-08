César Farías y la mala racha de Barcelona SC en Monumental: ¿Cuántos partidos suma sin ganar?

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

A Barcelona le cuesta de local. Esta tendencia fue ratificada con la derrota en casa contra Cruzeiro el martes 7 de abril, en el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde, además de perder, tampoco logró ‘romper’ las redes del arco rival.

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En el certamen internacional esta temporada, en tres compromisos jugados en el Monumental cayó en dos ocasiones y empató una, anotando un solo gol. Estos números continúan la mala racha como dueño de casa desde la campaña anterior, en la cual no pudo ganar en 17 oportunidades (de 20 totales) tanto en LigaPro (perdió 7 y empató 7) y en la Copa (perdió 2 y empató 1).

Un resultante de pérdidas de puntos en su reducto es lo que dejó la conducción de Segundo Castillo e Ismael Rescalvo en 2025, lo que persiste en 2026 con César Farías. En el caso del técnico español, fue el ‘rey del empate’ jugando en el Monumental: cosechó 5 marcadores igualados, 4 derrotas y apenas 2 victorias.

El técnico César Farías gesticula en el partido entre Barcelona y Cruzeiro.AFP

Señalamientos al Barcelona de Rescalvo: Morales y Avilés respondieron

Marcelo ‘Pepo’ Morales, referente histórico del equipo canario, ratifica lo mostrado por las estadísticas y considera que, la falta de resultados positivos en su escenario deportivo, “a Barcelona le está pasando desde el año pasado o hace dos años”.

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Y es que, la ausencia de creación también quedó evidenciada ahora, según Pepo: “El profe (César Farías) debe estar buscando ese generador que meta un pase entre líneas, que pueda rematar al arco o asociarse”.

Morales piensa que “Barcelona abusó demasiado de tirar centros” frente a los brasileños, quienes “estaban bien parados y sacaron todo”. Esta situación, se suma a que “le faltó variantes para llegar” con peligro a la meta rival.

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“(Farías) Tiene que buscar alternativas, de no solo avanzar con centros sino de tener un juego asociado y por dentro. También es cierto que no es fácil cuando se te aglomeran atrás”, explicó.

Por otro lado, Raúl ‘Turbina’ Avilés manifestó que “es un panorama complicado”, al registrar solo un tanto en los 3 duelos coperos como local.

Luca Sosa (d) de Barcelona SC disputa el balón con Keny Arroyo de Cruzeiro, en el partido de la Copa Libertadores en el estadio Monumental.Jonathan Miranda

Avilés señaló el déficit de propuesta en ataque del estratega: “Le falta sacarse el estigma de ser ultra defensivo. Debería arriesgar un poquito más. No puede ser que de visitante se defienda muy bien en bloques y cuando tenga que proponer en casa ahuyente a la hinchada del estadio”.

La Turbina coincide en que el técnico “debe tener otra opción” para encontrar mecanismos en ataque. “Tiene que ser protagonista. Hay que respetar al rival, pero no a los extremos”, agregó el exdelantero del Ídolo y actualmente comentarista deportivo en Radio Centro.

Jugadores de Barcelona SC aceptan el problema

Tras el cotejo de Copa, los jugadores aceptaron el déficit que continúan arrastrando esta temporada. “Nos está costando, el grupo está consciente de eso, pero vamos a mejorarlo”, aseguró el atacante Luis Cano.

“Está faltando la finalización, en eso estamos trabajando. Es una derrota muy difícil para nosotros. Debemos mejorar porque a la vuelta de la esquina tenemos un partido de LigaPro (de visitante contra Leones) y luego el viaje a Argentina (para medir a Boca Juniors)”, complementó.

Matías Lugo, titular en el sistema de Farías, también consideró que es “dolorosa la pérdida en casa” y, ante los cuestionamientos, respondió que “faltó el último toque” para concretar los goles.