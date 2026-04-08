Keny Arroyo quiere jugar en Barcelona SC: "Es el club de mis amores. Espero que el 'presi' me llame"

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

La victoria de Cruzeiro ante Barcelona SC en el arranque de la Conmebol Libertadores no solo dejó sensaciones positivas en lo deportivo para el cuadro brasileño, sino también una de las declaraciones más honestas y sorpresivas de la actual edición. Keny ‘Cheché’ Arroyo, figura del equipo de Belo Horizonte, fue el protagonista de un momento inusual al declarar su fanatismo por el rival de turno tras el pitazo final.

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Pese a haber sido parte de la delegación que amargó la noche a la hinchada local en el Estadio Monumental, Arroyo no ocultó su deseo de vestir la camiseta amarilla en un futuro cercano. El atacante ecuatoriano fue tajante al expresar su sentimiento de pertenencia con el Ídolo del Astillero.

“Con respeto hacia Cruzeiro, Barcelona es el club de mis amores, amo a Barcelona. Espero en un futuro venir a jugar a Barcelona. Espero que el ‘presi’ (del Ídolo) coja el teléfono y me llame porque es un sueño, yo siempre he querido jugar en Barcelona. Soy barcelonista, ahora pertenezco a Cruzeiro, soy muy profesional y es muy bonito empezar así la Copa Libertadores”, afirmó el atacante.

Keny Arroyo ya luce la camiseta del Cruzeiro.cortesía

Las palabras de Cheché han generado un intenso debate en redes sociales. Mientras la afición torera recibió con sorpresa y agrado el interés del futbolista —especialmente tras un debut complicado para el equipo guayaquileño—, otros sectores destacan la franqueza del jugador al separar su compromiso laboral con Cruzeiro de su pasión personal.

Las declaraciones de Arroyo que originaron polémica

Arroyo, quien destacó el sólido inicio de la Bestia Negra en el certamen continental, dejó la puerta abierta y el mensaje enviado directamente a la directiva de Barcelona SC. Por ahora, el ecuatoriano seguirá enfocando su talento en los objetivos del club brasileño, aunque su corazón, según sus propias palabras, se quedó en Guayaquil.