La Tri es líder tras vencer a Uruguay en el Sudamericano Sub-17: ¿Cuándo juega y contra quién?

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

En una exhibición de carácter y buen fútbol, la selección ecuatoriana Sub-17 derrotó este martes 7 de abril 2-1 a su similar de Uruguay, asegurando matemáticamente su boleto a la fase final del Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay.

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Con este triunfo, el combinado de la Mini Tri se consolida como el líder invicto del Grupo A, sumando 7 unidades y ratificando su cartel de favorito.

El encuentro arrancó con un Ecuador propositivo que no tardó en capitalizar su dominio. Apenas al minuto 12, John Chica desató el festejo tricolor tras una gran jugada colectiva que puso el 1-0 parcial. Sin embargo, la Celeste no bajó los brazos y, aprovechando un tramo de desconcierto en la zaga rival, logró la igualdad al 28'.

Quintero (d) es una de las figuras de Ecuador en el Sudamericano Sub-17.CORTESIA

El empate envalentonó a los uruguayos, quienes estuvieron cerca de remontar el marcador antes del descanso, obligando a la Tri a replegarse y replantear su estrategia para el complemento.

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La lectura del partido desde el banquillo fue impecable. En la segunda mitad, el ingreso de Edwin Quintero revolucionó el ataque nacional. Su verticalidad y frescura física desequilibraron a la defensa charrúa, siendo el artífice de la asistencia para el gol de la victoria.

John Guerrero fue el encargado de mandar el balón al fondo de las redes, sentenciando el 2-1 definitivo que desató la euforia en el banquillo tricolor al minuto 67.

Próximo partido de Ecuador en el Sudamericano Sub-17

Con la clasificación en el bolsillo, Ecuador gozará de una merecida jornada de descanso para recuperar piezas clave. Su último compromiso en esta fase regular será la Roja:

Rival : Chile

: Chile Fecha : Domingo, 12 de abril

: Domingo, 12 de abril Objetivo: Ratificar el primer lugar del grupo para llegar con impulso anímico a la semifinal.

¿Cuántos puntos tiene Ecuador en el Sudamericano Sub-17?

Tras el triunfo, Ecuador descansa hoy en la cima con 7 puntos en 3 encuentros. Sigue invicto y con la mirada puesta en el Mundial Sub-17, el que se celebrará este año en Catar en noviembre.

Ecuador vs Uruguay: Resumen del partido