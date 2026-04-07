EN VIVO | U. Católica vs Boca Juniors HOY: Sigue aquí las incidencias del duelo de Copa Libertadores

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

El Grupo D de la Copa Libertadores inicia con uno de los enfrentamientos más esperados del continente cuando Universidad Católica de Chile reciba a Boca Juniors este martes 7 de abril a las 19:30 de Ecuador (20:30 de Chile y 21:30 de Argentina) en el estadio Claro Arena.

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Este duelo no solo representa el debut de ambos históricos en la fase de grupos, sino que genera una expectativa especial en el entorno de Barcelona SC, equipo que comparte la zona y seguirá de cerca el desenlace de este compromiso estratégico.

Para el conjunto cruzado, este encuentro significa el fin de una ausencia en esta instancia que se prolongaba desde 2022. Bajo la dirección técnica de Daniel Garnero, los chilenos buscan ratificar su solidez en condición de local, apoyados en la capacidad goleadora de Fernando Zampedri y el desequilibrio de Justo Giani, quienes han sido los pilares ofensivos en el arranque de la temporada.

Universidad Católica de Chile recibe a Boca Juniors en la Copa Libertadores.CORTESIA

Por su parte, Boca Juniors retorna al máximo certamen sudamericano con la obligación histórica de ser protagonista tras dos años de estar fuera de la competición. El equipo conducido por Claudio Úbeda llega fortalecido tras encadenar victorias ante Instituto y Talleres en el torneo argentino, lo que le permite afrontar el viaje a Chile con la moral en alto.

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Una de las piezas fundamentales en el esquema xeneize será el mediocampista Leandro Paredes, quien se perfila como titular tras haber sido resguardado por precaución en las últimas jornadas para asegurar su presencia en este estreno copero.

El técnico local ha enfatizado la relevancia de sumar los tres puntos en casa para marcar territorio en un grupo que se proyecta sumamente disputado. Con la jerarquía de Paredes liderando la visita y la experiencia de Medel en la zaga local, el partido en el Claro Arena se presenta como una batalla táctica donde ambos clubes intentarán imponer condiciones desde el primer minuto para encaminar su clasificación en la Libertadores.

Universidad Católica vs Boca Juniors: Partido EN VIVO en la Copa Libertadores