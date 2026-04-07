Barcelona SC vs Cruzeiro HOY: Alineaciones y canales de transmisión EN VIVO en la Copa Libertadores

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

El sueño de la Gloria Eterna renace en Guayaquil. Este martes 7 de abril, Barcelona SC hace su estreno oficial en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026 enfrentando a un bque, aunque llega golpeado, siempre es un rival de cuidado.

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El conjunto de César Farías llega en un estado de forma envidiable tras su reciente victoria ante Liga de Quito, un envión anímico necesario para un plantel que se ha reforzado con nombres como Jefferson Intriago y Matías Lugo. La gran expectativa gira en torno a la delantera liderada por Darío Benedetto y la posible vuelta de Joao Rojas al banquillo.

Por su parte, el equipo brasileño de Artur Jorge aterriza en Ecuador con la urgencia de lavar su imagen tras los malos resultados en el Brasileirao, confiando en el talento del joven ecuatoriano Keny Arroyo y la experiencia de Gerson para amargar la fiesta en el Coloso del Salado.

El argentino Darío Benedetto figura del Barcelona SC.Cortesía BSC

El balón rodará en el Estadio Monumental a partir de las 19h00 (hora de Ecuador), con la mirada puesta en un debut que rompa la paridad histórica, ya que ambos clubes jamás se han visto las caras en torneos Conmebol.

Alineación de Barcelona SC y Cruzeiro

Barcelona SC: Contreras; B. Carabalí, Á. Rangel, J. Báez, G. Vallecilla; J. Quiñónez, M. Lugo, M. Céliz; L. Cano, H. Villalba, Darío Benedetto.

Contreras; B. Carabalí, Á. Rangel, J. Báez, G. Vallecilla; J. Quiñónez, M. Lugo, M. Céliz; L. Cano, H. Villalba, Darío Benedetto. Cruzeiro: Matheus Cunha; Willian, Fabricio Bruno, L. Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Keny Arroyo, M. Pereira, Christian, Kaio Jorge.

Dónde y a qué hora es el partido Barcelona SC vs Cruzeiro

El encuentro correspondiente a la fecha 1 del Grupo D de la Gloria Eterna entre Barcelona SC y Cruzeiro se llevará a cabo este martes 7 de abril a las 19h00 (hora de Ecuador) en el Estadio Monumental, bajo la transmisión en vivo de ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney+ para toda la región.