Jean Arroyo: Gravedad de la lesión y cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Jean Arroyo sufrió una fractura de tibia y peroné en la victoria ante Mushuc Runa y quedaría fuera toda la temporada

Jean Pierre Arroyo se había ganado la titularidad en Independiente del Valle como extremo derecho.

Jean Pierre Arroyo, de 22 años, sufrió una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda en la victoria 3-1 de Independiente del Valle ante Mushuc Runa, en la fecha 3 de la LigaPro, lesión que lo dejaría fuera de las canchas por el resto de la temporada.

El incidente ocurrió al minuto 75 del juego. El extremo avanzaba a velocidad hacia el arco rival cuando fue interceptado por una fuerte barrida del defensa Brian Negro. El impacto provocó la lesión que obligó a que fuera retirado del campo en camilla.

Jean Arroyo fue retirado de la cancha en camilla. HENRY LAPO

Pronóstico médico para la recuperación de Arroyo

Según el deportólogo Carlos Blum, este tipo de lesiones son graves en deportistas, por lo que el panorama para el joven extremo es complejo.

“La tibia es el principal hueso de carga de la pierna, fundamental para funciones biomecánicas como correr, cambiar de dirección y golpear el balón”, explicó el especialista.

Intervención quirúrgica y rehabilitación prolongada

Blum también indicó que la lesión requerirá una intervención quirúrgica y un prolongado proceso de rehabilitación.

“Le tomará entre ocho y diez meses volver a competir al máximo nivel, siempre que no existan complicaciones durante el proceso, especialmente por el daño colateral en los tejidos blandos que suele causar este tipo de traumatismo”, detalló.

Palabras del médico Fabián Sanmartín sobre el pronóstico final

Por su parte, el médico Fabián Sanmartín señaló que el pronóstico dependerá de lo que se observe en la cirugía.

“Solo cuando se realice la exploración quirúrgica se podrá determinar el compromiso ligamentario, vascular y nervioso. Es una lesión que requiere un análisis minucioso para garantizar que el jugador recupere su forma física de élite”, afirmó.

Otras bajas importantes en Independiente del Valle

La lesión de Arroyo se suma a otros problemas físicos dentro del plantel de Independiente del Valle. El defensor Richard Schunke estará fuera alrededor de tres meses tras someterse a una cirugía de reparación condral en su rodilla derecha.

Además, el arquero Guido Villar será baja durante unos seis meses debido a una rotura de ligamentos y meniscos.

Futbolistas afectados por lesiones similares: casos recientes

Las fracturas de tibia y peroné han afectado a varios futbolistas ecuatorianos. Entre ellos, Antonio Valencia, Álex Bolaños, Beder Caicedo, Christian Cruz y Ayrton Preciado.

Asimismo, jugadores como Johan García, Joao Rojas y Ronald Briones también han sufrido roturas de peroné.

