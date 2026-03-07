César Farías denuncia confiscación de taquilla tras triunfo de Barcelona SC vs Emelec

El técnico César Farías denunció que los fondos de la taquilla no estarán disponibles, afectando la operatividad del club

Barcelona SC consiguió una victoria crucial ante Emelec en el Clásico del Astillero, con un marcador de 1-0, en la fecha 3 de la LigaPro 2026. El delantero Darío Benedetto anotó el único tanto del encuentro, desatando la euforia en un estadio repleto.

Sin embargo, la alegría deportiva se vio inmediatamente opacada, debido a que la recaudación de la taquilla del partido que se jugó en el estadio Monumental fue confiscada.

Impacto económico en el equipo canario

El Clásico del Astillero representa históricamente uno de los ingresos por taquilla más importantes para Barcelona SC cada temporada. Debido al masivo arrastre popular de este enfrentamiento, la recaudación es vital para la operatividad del club.

No obstante, procesos legales externos provocaron que estos fondos fueran confiscados, generando una situación de incertidumbre institucional bastante severa.

"Nos confiscaron la taquilla. Los motivos no los sé. No son noticias agradables, pero son recurrentes. Como decía, la pelota no se mancha: se juega 11 contra 11 y te da la posibilidad de enfrentar a los poderosos con nobleza, deportividad y, de vez en cuando, ganar. Le tienen que aflojar un poquito, porque hay muchas personas que dependen de este club. Vamos a seguir luchando hasta el final", dijo Farías.

César Farías brindó estas declaraciones oficiales en la conferencia posterior al compromiso disputado frente a su tradicional rival.

A pesar de haber conseguido los tres puntos en la cancha, el director técnico venezolano decidió transparentar la crisis administrativa. Sus palabras confirmaron que la dirigencia no podrá disponer de los valores generados por la venta de boletos.

Panorama futuro para la institución torera

La confiscación de estos activos financieros plantea un desafío urgente para la directiva de Barcelona SC en el corto plazo. Mientras el equipo mantiene un rendimiento positivo en la LigaPro, los abogados del club deberán gestionar la liberación de los fondos retenidos. La estabilidad del proyecto deportivo dependerá de resolver estos conflictos legales ajenos al campo.

