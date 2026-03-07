Revolución Ciudadana presentará más de 100.000 demandas al TCE por suspensión

La directiva electa de la Revolución Ciudadana anunció su estrategia para luchar contra la suspensión del movimiento político

La presidenta electa del movimiento Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, anunció las acciones que tomará el partido tras la suspensión provisional.

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, anunció este 7 de marzo de 2026 que su militancia presentará más de 100.000 demandas contra el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para reclamar por la suspensión provisional en contra de la organización política.

Rivadeneira sostuvo en una transmisión en vivo emitida a través de sus redes sociales que las más de 100.000 demandas son para "reclamar y exigir el respeto a los derechos políticos que tenemos como ciudadanos de militar en un partido".

Para la presentación de las más de 100.000 demandas de la militancia del movimiento, Gabriela Rivadeneira anunció que se compartirá un formato estándar a través de la aplicación móvil de la Revolución Ciudadana (RC5 App).

El juez Joaquín Viteri dispuso la suspensión del movimiento Revolución Ciudadana. Karina Defas

Dirigencia presentará pedido de nulidad

Gabriel Rivera, abogado del movimiento Revolución Ciudadana, intervino para cuestionar la suspensión del partido. Rivera señaló que a pesar de que se alegó un presunto caso de lavado de activos para la suspensión del movimiento correísta, ellos no han sido notificados.

El abogado Rivera también adelantó que la Revolución Ciudadana presentará un pedido de nulidad a la medida de suspensión provisional, pese a que el auto de admisión del juez Joaquín Viteri señala que el proceso permanecerá suspendido hasta que acabe la investigación previa de Caja Chica.

A las 5 por la 5, la protesta de la Revolución Ciudadana

Por otro lado, la encargada de comunicación del movimiento y excandidata al CPCCS, Janeth Lozada, anunció la iniciativa "A las 5 por la 5", un plantón que buscará que la militancia pueda reclamar ante la suspensión provisional de la Revolución Ciudadana.

Lozada también indicó que se realizará una campaña en redes sociales para que la militancia pueda dar testimonio de lo que consideran es un atropello a los derechos políticos de sus simpatizantes y del movimiento político.

El allanamiento a la sede de la Revolución Ciudadana en Quito ocurrió este 28 de febrero de 2026. Cortesía: Fiscalía.

¿Qué es el caso Caja Chica?

El 6 de marzo de 2026, el juez electoral Joaquín Viteri resolvió la suspensión provisional del movimiento Revolución Ciudadana del registro de organizaciones políticas por el denominado caso Caja Chica, en el que el partido es señalado de presunto lavado de dinero.

La suspensión de la Revolución Ciudadana se decidió luego de que el fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, informe al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de la investigación previa en contra del movimiento político del correísmo y algunos de sus dirigentes.

El pedido fiscal se ampara en el numeral 3 del artículo 374 de la Ley Electoral, que establece que el Contencioso Electoral puede sancionar a organizaciones políticas cuando la Fiscalía General informe sobre una investigación por lavado de activos que involucre directamente a una organización política.

