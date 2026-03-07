Barcelona SC vs. Emelec: canal, previa y dónde ver EN VIVO el Clásico | LigaPro 2026

Duelo de estrategias en Guayaquil: el orden de César Farías choca contra la renovación táctica impuesta por Vicente Sánchez

Barcelona recibirá a Emelec en una nueva edición del Clásico del Astillero 2026.

El fútbol ecuatoriano se paraliza con una nueva edición del Clásico del Astillero: Barcelona SC vs. Emelec. Los dos colosos de Guayaquil se enfrentan en un duelo que trasciende la tabla de posiciones, buscando el orgullo y la supremacía en el puerto principal del país.

El encuentro se disputará este sábado 7 de marzo de 2026 en el Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil. Aquí tienes el horario según tu ubicación:

Ecuador, Colombia y Perú: 16:30

Argentina, Chile y Uruguay: 18:30

México: 15:30

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Emelec EN VIVO?

Para los aficionados en Ecuador, la transmisión oficial EN VIVO está a cargo de la plataforma Zapping Sports. Los usuarios pueden acceder al contenido mediante suscripción, mientras que el minuto a minuto estará disponible en la web de EXPRESO en las redes sociales oficiales de ambos clubes guayaquileños.

Barcelona SC ha ganado tres de los últimos cuatros partidos ante Emelec en el Monumental. ARCHIVO

Ambas escuadras saltarán al campo con esquemas tácticos renovados bajo el mando de sus nuevos estrategas. El Ídolo busca recuperarse tras su reciente empate en Copa Libertadores, mientras que el Bombillo urge de una victoria para salir del fondo de la tabla de posiciones.

Posible alineación de Barcelona SC

El estratega César Farías apuesta por un bloque defensivo ordenado y la jerarquía de sus nuevas figuras internacionales para imponer condiciones en su reducto, priorizando la posesión del balón y la explosividad por las bandas para alimentar a sus delanteros de área.

Barcelona SC: Contreras; Carabalí, Báez, Rangel, Vallecilla; Quiñónez, Celiz, Martínez; Rojas, Villalba y Benedetto.

Posible alineación de Emelec

Vicente Sánchez confía en la seguridad de Pedro Ortiz bajo los tres palos y el despliegue físico de su mediocampo para frenar los ataques amarillos, buscando aprovechar las transiciones rápidas.

Emelec: Ortiz; Caicedo, Leguizamón, León, Guerrico; Griffith, Mina, Napoli, Bolaños; Pizzini y Klimowicz.

Tabla de posiciones LigaPro 2026

