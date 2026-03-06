Municipio de Guayaquil: cuántos funcionarios han salido tras la detención de Álvarez

Tras la detención de Aquiles Álvarez, el Municipio registra renuncias y cambios en Segura EP, ATM y áreas clave del Cabildo

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está detenido por el caso Goleada. También enfrenta una investigación por el caso Triple A.

La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el 10 de febrero de 2026, provocó una serie de remezones dentro del Municipio. Desde entonces, varias autoridades han salido de sus cargos o han sido reubicadas en distintas dependencias municipales.

La investigación de Fiscalía está relacionada con presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. También fueron detenidos otros funcionarios y exfuncionarios vinculados a entidades municipales.

Entre ellos figura Pablo Pita, exgerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG), y Carlos Asanza, gerente de la Fundación Terminal Terrestre.

Renuncias y movimientos en el Municipio

Tras la detención de Álvarez, la administración municipal empezó a registrar varios cambios internos.

Uno de los primeros fue David Norero, quien se desempeñaba como secretario municipal y se conoció su renuncia oficial el 18 de febrero de 2026.

Otro de los nombres clave fue Fernando Cornejo, uno de los funcionarios más visibles de la administración.

Cornejo concentraba varias responsabilidades dentro del Municipio:

Director de Aseo Cantonal

Presidente del directorio de Segura EP

Director de Circular EP

Director encargado de la Dirección de Gestión Ejecutiva (CEO del Municipio)

Los movimientos continuaron en otras entidades municipales.

El jueves 5 de marzo de 2026, el Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó la renuncia de Isabella Altuve como miembro principal del directorio de Segura EP, empresa pública vinculada a la gestión de seguridad en la ciudad.

Altuve formaba parte del directorio desde agosto de 2025, cuando fue designada por el Concejo Cantonal. Su presencia en ese espacio estaba vinculada a su rol dentro del Municipio, donde también ha desempeñado funciones de asesoría.

Cambios en Comunicación y la ATM

Los movimientos administrativos también alcanzaron a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Pablo Ramírez dejó su cargo como director de Comunicación de la ATM y pasó a asumir la Dirección de Comunicación del Municipio de Guayaquil, puesto que anteriormente ocupaba Christian Moscoso.

Actualmente, Moscoso ya no figura en dicha dependencia municipal, según pudo conocer EXPRESO.

Fuentes cercanas a la institución señalaron que también se registran cambios dentro de la ATM y en otras direcciones municipales.

Tatiana Coronel está al frente del Municipio

Tras la detención de Aquiles Álvarez, Tatiana Coronel asumió como alcaldesa subrogante de Guayaquil, quedando al frente de la administración municipal mientras avanza la investigación fiscal.

Los recientes movimientos en dependencias del Municipio evidencian un proceso de reacomodo interno en la estructura. Los cambios continúan.

