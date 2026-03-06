ESAI-UEES alcanza acreditación internacional 5 estrellas de EQUAA

Bienvenida al equipo de evaluadores internacionales de EQUAA por parte de las autoridades de la Universidad Espíritu Santo y la ESAI Business School..

La Universidad Espíritu Santo (UEES), a través de ESAI Business School, fue reconocida con la acreditación internacional 5 estrellas (World Class) otorgada por la Education Quality Accreditation Agency (EQUAA), la máxima distinción que concede esta organización a programas académicos que cumplen estándares globales de calidad.

El valor académico de la acreditación EQUAA

La certificación tiene una vigencia de seis años y fue concedida tras un proceso de evaluación desarrollado en noviembre de 2025. El análisis estuvo a cargo de un comité internacional de expertos académicos de América Latina, que aplicó el modelo de aseguramiento de calidad de EQUAA para examinar distintos componentes institucionales y académicos.

En total, 21 maestrías de ESAI Business School obtuvieron esta acreditación. Entre ellas constan seis programas en modalidad presencial: Administración de Empresas; Gestión Financiera y Riesgo; Inteligencia de Negocios y Ciencia de Datos; Gerencia en Servicios de la Salud; Gestión y Operación de la Cadena de Suministro; y Gestión de Proyectos de Construcción.

El proceso contempló una revisión integral que abarcó criterios como calidad académica, internacionalización, gestión institucional, producción intelectual, compromiso social e infraestructura educativa. Asimismo, se analizaron los mecanismos de mejora continua y el vínculo con el entorno empresarial.

El informe final destacó el alineamiento estratégico de ESAI con parámetros internacionales, la innovación en sus mallas curriculares y la trayectoria de su planta docente. También subrayó la conexión con el sector productivo y la capacidad institucional para adaptarse a los desafíos de un entorno globalizado.

Eric Talavera Campbell, director ejecutivo de EQUAA, resaltó la experiencia durante la visita de evaluación. “El resultado no solamente es que descubrimos una universidad con un campus que compite a nivel internacional. Lo más relevante es el equipo humano con el que nos encontramos: profesionales de capacidad extraordinaria y con un fuerte compromiso con la calidad. Ha sido un placer conocer la institución y aportar recomendaciones para que continúe fortaleciendo su proceso de mejora continua”, expresó.

La acreditación de EQUAA es un proceso voluntario y no gubernamental que certifica la capacidad de una institución de educación superior para ofrecer programas alineados con estándares internacionales y con las demandas del mercado y la sociedad. En este sentido, el reconocimiento valida no solo la estructura académica, sino también la coherencia estratégica y la proyección internacional de la escuela de negocios.

En un contexto en el que la educación superior enfrenta transformaciones constantes, contar con avales externos de calidad constituye un indicador relevante para estudiantes y profesionales que buscan formación de posgrado con respaldo internacional. Además, fortalece la confianza de empleadores y aliados estratégicos sobre la pertinencia y el rigor de los programas ofertados.

Con esta distinción, la UEES refuerza su posicionamiento como referente en educación de negocios en la región. El reconocimiento consolida la proyección internacional de ESAI Business School y reafirma su compromiso con una formación ejecutiva orientada a la toma de decisiones, la innovación y la competitividad empresarial.

La obtención de la calificación 5 estrellas representa, además, un impulso para continuar desarrollando propuestas académicas alineadas con estándares globales, manteniendo como eje central la excelencia, la actualización permanente y el impacto positivo en el entorno empresarial y social.

