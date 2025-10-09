UEES, la mejor universidad del Ecuador según ranking THE 2026

Times Higher Education ratifica a la UEES como la número uno del país y la única entre las mil mejores del mundo.

La Universidad Espíritu Santo (UEES) fue reconocida por segundo año consecutivo como la mejor del Ecuador, según el ranking mundial Times Higher Education 2026.

La Universidad Espíritu Santo (UEES) ha sido ratificada como la mejor universidad del Ecuador, según el prestigioso ranking Times Higher Education (THE) 2026, publicado desde Londres. La institución también fue destacada como la sexta mejor de América Latina y la única universidad ecuatoriana incluida entre las 600 mejores del mundo.

El anuncio oficial se realizó durante la ceremonia del World Academic Summit en Arabia Saudita, donde se presentó el listado global de calidad educativa. En esta edición, THE evaluó a 2.191 universidades de todo el mundo, incluyendo 12 de Ecuador. La UEES obtuvo el puntaje más alto del país, superando por un amplio margen a otras instituciones nacionales, como la Universidad San Francisco de Quito y la Escuela Politécnica Nacional.

RELACIONADAS UEES inaugura Innovatec 2025 centrado en impacto social de universidades

Carlos Ortega Maldonado, Canciller de la UEES, destacó la importancia del reconocimiento: “Con este logro, UEES ya es marca Ecuador en el mundo, demostrando el talento y la dedicación de quienes apostamos por la excelencia académica”.

Times Higher Education es considerada una de las agencias más influyentes en el análisis de la calidad universitaria a nivel global. Sus criterios incluyen enseñanza, investigación, impacto académico, proyección internacional y relación con la industria.

UEES consolida su liderazgo académico global

Este nuevo reconocimiento se suma a otros hitos recientes de la UEES, como su inclusión entre las mil mejores del mundo en el QS World University Rankings 2026 y su posición como TOP 7 global en citaciones por paper. Además, fue distinguida por tercer año consecutivo como la mejor universidad en educación en línea de Iberoamérica, según el ranking europeo Innovatec.

RELACIONADAS Innovatec 2025 convierte a Ecuador en epicentro educativo

Con estos logros, la UEES reafirma su liderazgo académico y consolida su presencia como una universidad global al servicio del conocimiento y la innovación.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ