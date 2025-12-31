IESS en disputa: trabajadores alertan intento ilegal de nombrar vocal de asegurados

Del edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en Guayaquil, salen jubilados. Ellos y los afiliados no tienen representante ante Consejo Directivo.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social enfrenta una nueva controversia luego de que el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) denunciara un intento “ilegal” de ocupar la vocalía de los asegurados en su Consejo Directivo. Según el gremio, se busca repetir una estrategia judicial para designar a un representante sin cumplir la normativa vigente, en un momento en que el órgano funciona de forma incompleta y sin la voz de afiliados y jubilados.

Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), señaló que, como lo habían anticipado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) busca ubicar a Jorge Luis Moncayo Chica, en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). "Quieren que ocupe la vocalía de los asegurados, de forma ilegal".

Desde el 18 de octubre del 2025, solo dos sillas están ocupadas en el Consejo Directivo del IESS, las de la vocal delegada de los empleadores y la del representante del presidente Daniel Noboa. Y con la venia de la Procuraduría, pese a que el Seguro Social debe tener un gobierno tripartito, con solo dos votos y el dirimente del presidente del Consejo, se puede aprobar lo que sea.

Bedoya recuerda que se intenta repetir la estrategia con la que el CUT consiguió que Richard Gómez se convierta en vocal de los asegurados: usando a la justicia. Así, una jueza de Portoviejo, a través de una medida cautelar, dispuso a la Superintendencia de Bancos calificar la idoneidad de Jorge Luis Moncayo, según alertó Patricia Borja, abogada especialista en temas de IESS.

La CUT, reiteró el presidente del FUT, es afín al gobierno de Daniel Noboa, como lo ha sido a otros. De ese sector proviene Moncayo Chica, quien es parte de la Organización Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública (Osuntramsa).

El FUT convoca a reunión a todas las organizaciones de afiliados y jubilados

Edwin Bedoya, presidente del FUT, convocó para el lunes 5 de enero del 2026 a todas las organizaciones de afiliados y jubilados del IESS. La cita será en la sede de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), en la Flores y Manabí, en el centro de Quito.

Desde el FUT se considera urgente coordinar acciones, ya que semanas atrás hablaron con el área jurídica del Consejo Nacional Electoral (CNE) y les indicaron que no era legal que se pretenda ubicar al vocal de los asegurados, con la ley anterior. "La pelota está en la cancha del CNE, ellos deberían elaborar el reglamento e incluso oficiar a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura, para que sancionen a la jueza mañosa".

EXPRESO buscó a Edwin Salazar y a Oswaldo Chica, directivos de la Central Unitaria de Trabajadores. Pero no atendieron las llamadas telefónicas. No es la primera vez que ocurre.

