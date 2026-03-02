El petróleo de Texas se dispara un 6,28 % tras inicio de guerra en Irán

Los analistas apuntaban hoy a la rápida escalada en el conflicto después de que Irán tomara represalias

Los ataques contra Irán y el temor de una menor oferta inciden en los precios.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparó este lunes un 6,28 %, hasta 71,23 dólares el barril, en la primera sesión tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el sábado, que amenaza el suministro global de crudo.

Al término de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaron 4,21 dólares con respecto al cierre del viernes.

Los analistas apuntaban hoy a la rápida escalada en el conflicto después de que Irán tomara represalias, y en especial al riesgo para el Estrecho de Ormuz, por el que transitan unos 15 millones de barriles diarios de crudo.

Precisamente, tras el cierre de la sesión, el general de la Guardia Revolucionaria iraní, Ebrahim Yabari, advirtió de que prenderán fuego a cualquier barco que trate que intente cruzar ese estrecho por donde pasa el 20 por ciento del crudo mundial.

Inmediatamente, en reacción a las declaraciones, el Texas se disparó un 8 % en el mercado continuo de futuros y el precio del barril estadounidense alcanzaba los 72,50 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la operación contra Irán, que está centrada en las armas nucleares del país persa, durará el tiempo que sea necesario, y planteó la posibilidad de que se alargue más de cinco semanas.

El alcance y duración de la llamada operación 'Furia Épica' lanzada el sábado contra Irán es incierta después de que Israel y EE.UU. lograran asesinar al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Ayer domingo, la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, anunció un incremento de producción de 206.000 barriles diarios "en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo", sin mencionar la guerra con Irán.

El analista de Rystad Jorge León apuntó en una nota que el incremento "probablemente no calmará a los mercados en el periodo inmediato", especialmente si quedan limitados los flujos de transporte en la región.

¿Cuál será el efecto para Ecuador?

El conflicto armado contra Irán no es solo una crisis geopolítica lejana. Para Ecuador, un país que depende tanto de la exportación de crudo como de la importación de derivados, lo que ocurre en el Golfo Pérsico podría tener efectos directos sobre las cuentas fiscales y el bolsillo del ciudadano por el costo de combustibles.

Una eventual menor oferta, haría que el precio se eleve. No obstante, Oswaldo Erazo, secretario Ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (CAMDDEPE), cree que esa alza podría ser temporal "ya que, actualmente, existe una sobreoferta en el mercado, y esta situación no permitirá que el precio incremente como sucedió en 2022 con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania".

Ecuador debe importar gasolina, diésel, GLP para abastecer su mercado interno, bajo un costo que depende del precio internacional. Erazo recuerda, sin embargo, que Ecuador cuenta con un mecanismo de bandas para fijar los precios de los combustibles, lo que impone un freno a las alzas del combustible. El 12 de febrero pasado subió el precio de la gasolina extra y ecopaís, luego de tres meses consecutivos de disminución. El sistema establece que el precio puede incrementarse un máximo del 5% por mes, por lo que el próximo ajuste se esperaría para el 12 de marzo. "Subirá el precio del petróleo y, por ende, los precios de los combustibles, ya que somos altamente dependientes de las importaciones", concuerda Erazo, aunque no cree que el alza sea en la misma proporción que el movimiento del crudo.

