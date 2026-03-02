"La mentira voló; la verdad ha sido silenciada por el diseño de la propia plataforma", denunció la agencia de noticias EFE

Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo en una escuela de la ciudad iraní de Minab, en el que murieron al menos 85 niñas.

El chatbot de inteligencia artificial (IA) Grok, de la red social X, desinformó a los usuarios sobre un video tras el bombardeo a una escuela en Irán, en el que murieron 85 niñas, cometido el 28 de febrero.

"Desde el Consejo de Redacción de @EFEnoticias denunciamos cómo la IA de Grok ha atacado nuestra credibilidad con información falsa y una rectificación invisible", aseguró la agencia en X.

"Grok afirmó falsamente que un video distribuido por EFE sobre el bombardeo a una escuela femenina en Irán era, en realidad, un video de 2021 en Kabul", explicó EFE.

"Es una acusación ROTUNDAMENTE FALSA. Las imágenes son actuales y están verificadas", insistió la agencia de noticias, creada en España, en 1939.

VIDEO | Las autoridades de Irán aseguran que un ataque israelí ha impactado en una escuela de primaria en la ciudad de Minab, donde ha matado a 85 niñas. pic.twitter.com/WJ9pk5QcZ3 — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 28, 2026

¿Qué dijo Grok sobre el video del ataque en Irán?

Ante la consulta de usuarios en X, Grok afirmó: "el video es de Kabul (Afganistán), mayo 2021: atentado en la escuela Sayed Ul-Shuhada que mató a unas 85 niñas (mayoría hazaras)".

"Las imágenes de caos, el hombre del pañuelo verde hablando, mochilas y dibujos escolares coinciden con el footage (metraje) original de ese día. Se le han añadido overlays (capa) en español sobre Minab para el post de EFE, pero es material reciclado de hace casi 5 años", aseguró la IA.

"El periodismo riguroso no puede estar a merced de errores algorítmicos", afirmó EFE.

La agencia resaltó que Grok rectificó el error, aunque advirtió sobre el "peligro" de esa corrección: "el algoritmo NO ha premiado la rectificación con el mismo alcance que el ataque inicial".

Es decir, la desinformación de Grok sobre la fecha real del video tuvo más alcance de cuentas que la rectificación. "La mentira voló; la verdad ha sido silenciada por el diseño de la propia plataforma", lamentó EFE.

La agencia recordó que su contenido es utilizado por medios de comunicación en todo el mundo, que "también han visto su trabajo puesto en duda por una IA".

