Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

bombardeo escuela Irán 28 feb 26
Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo en una escuela de la ciudad iraní de Minab, en el que murieron al menos 85 niñas.EFE

Grok marcó video de ataque en Irán como uno de 2021: Este fue el error del algoritmo

"La mentira voló; la verdad ha sido silenciada por el diseño de la propia plataforma", denunció la agencia de noticias EFE

  • Juan Pablo Pérez Tomalá

El chatbot de inteligencia artificial (IA) Grok, de la red social X, desinformó a los usuarios sobre un video tras el bombardeo a una escuela en Irán, en el que murieron 85 niñas, cometido el 28 de febrero.

RELACIONADAS

"Desde el Consejo de Redacción de @EFEnoticias denunciamos cómo la IA de Grok ha atacado nuestra credibilidad con información falsa y una rectificación invisible", aseguró la agencia en X.

"Grok afirmó falsamente que un video distribuido por EFE sobre el bombardeo a una escuela femenina en Irán era, en realidad, un video de 2021 en Kabul", explicó EFE.

"Es una acusación ROTUNDAMENTE FALSA. Las imágenes son actuales y están verificadas", insistió la agencia de noticias, creada en España, en 1939.

RELACIONADAS

¿Qué dijo Grok sobre el video del ataque en Irán?

Invasión a Gaza enero 2026

ONU alerta prohibición de ingreso de suministros a Gaza: "Un nuevo estrangulamiento"

Leer más

Ante la consulta de usuarios en X, Grok afirmó: "el video es de Kabul (Afganistán), mayo 2021: atentado en la escuela Sayed Ul-Shuhada que mató a unas 85 niñas (mayoría hazaras)".

"Las imágenes de caos, el hombre del pañuelo verde hablando, mochilas y dibujos escolares coinciden con el footage (metraje) original de ese día. Se le han añadido overlays (capa) en español sobre Minab para el post de EFE, pero es material reciclado de hace casi 5 años", aseguró la IA. 

"El periodismo riguroso no puede estar a merced de errores algorítmicos", afirmó EFE.

La agencia resaltó que Grok rectificó el error, aunque advirtió sobre el "peligro" de esa corrección: "el algoritmo NO ha premiado la rectificación con el mismo alcance que el ataque inicial".

Es decir, la desinformación de Grok sobre la fecha real del video tuvo más alcance de cuentas que la rectificación. "La mentira voló; la verdad ha sido silenciada por el diseño de la propia plataforma", lamentó EFE.

La agencia recordó que su contenido es utilizado por medios de comunicación en todo el mundo, que "también han visto su trabajo puesto en duda por una IA".

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Empresarios de Ecuador y Colombia piden frenar guerra arancelaria.

  2. Grok marcó video de ataque en Irán como uno de 2021: Este fue el error del algoritmo

  3. Se reinstala audiencia preparatoria de juicio en el caso Blanqueo Fito

  4. Impuesto predial: ¿cuánto pagaron los guayaquileños entre enero y febrero del 2026?

  5. ATP asegura respaldo a tenistas afectados en Medio Oriente

LO MÁS VISTO

  1. Toque de queda en cuatro provincias: Noboa lanza segunda fase de seguridad

  2. Fernando Cornejo "renuncia a todos sus cargos" en el Municipio de Guayaquil

  3. Toque de queda en Ecuador: las provincias con restricciones desde el 15 de marzo

  4. Madre de Aquiles Álvarez: “Mis hijos están presos porque se atrevieron a incomodar”

  5. Sustituir a Colombia demanda años, trámites y más gastos

Te recomendamos