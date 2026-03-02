Expreso
Johan García
Johan García, volante de 17 años del Barcelona SC.Archivo

Johan García al quirófano: El tiempo que Barcelona SC perderá al volante de 17 años

La fractura de peroné exige placas y tornillos; especialista estima que en dos meses el juvenil retomaría entrenamientos

El volante ecuatoriano Johan García fue operado el lunes 2 de marzo por una fractura de peroné en la pierna izquierda y estará, al menos, dos meses fuera de las canchas antes de retomar los entrenamientos con Barcelona SC.

Óscar Concha, médico deportólogo, explicó a EXPRESO que el peroné, a diferencia de la tibia, no soporta el peso del cuerpo al caminar. Por ello, señaló que “la fractura comenzaría a consolidarse entre cinco y seis semanas después del procedimiento quirúrgico”.

Concha indicó que García debe mantener un plan de entrenamiento definido para avanzar en su rehabilitación sin comprometer la zona afectada. Tiene que empezar de inmediato con ejercicios de brazos, abdominales, lumbares y cuádriceps, incluso de la misma pierna operada, sin impactar el área de la fractura. En un promedio de dos meses podría volver a la cancha”, precisó.

Johan García estará en el rol titular de Barcelona SC para Copa Libertadores.
García se ha ganó la confianza del DT Farías en la pretemporada 2026.Cortesía BSC
El especialista también destacó que los 17 años del jugador favorecerá su recuperación. “Por la forma en que se produjo la lesión, es probable que haya pequeños fragmentos en el peroné. Se colocan placas con tornillos para estabilizarlo y luego comienza el proceso de unión. En un joven de 17 años, esto suele evolucionar más rápido”, concluyó.

Farías descarta que Barcelona SC fiche a reemplazante de García

César Farías, entrenador de Barcelona SC, confirmó que el club no intentará fichar a un reemplazo de García.

"Todos los días entrenamos con 40 jugadores. Muchos de los chicos nuevos están entrenando en el plantel... (García) es una baja sensible pero de eso se trata. Nos daba algo que no es fácil conseguir de esas características pero no andamos buscando", afirmó el timonel en rueda de prensa.

Johan García se pronunció en redes tras operación

