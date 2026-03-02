Fractura, expulsión y humanidad: la respuesta de Maccari tras lesión de Johan García

El jugador de Deportivo Cuenca no se limitó al protocolo y habló de la polémica acción contra el jugador de Barcelona SC

El fútbol ecuatoriano vivió un momento de alta tensión durante el encuentro entre Deportivo Cuenca y Barcelona Sporting Club el domingo 1 de marzo. Apenas al minuto 8 del primer tiempo, una disputa de balón terminó en una fuerte colisión que dejó al juvenil Johan García tendido en el césped.

La acción obligó a la rápida intervención del cuerpo médico y generó preocupación inmediata en el estadio.

Así fue la polémica acción

El volante argentino Mateo Maccari, en su intento por recuperar el esférico, impactó con fuerza la pierna derecha del jugador canario. Tras la revisión en el VAR, el árbitro decidió mostrar la tarjeta roja directa al mediocampista morlaco.

García salió en camilla y en medio de evidentes gestos de dolor, mientras sus compañeros y rivales mostraban consternación por la gravedad de la jugada.

Diagnóstico confirmado y cirugía programada

Horas después se confirmó el parte médico: fractura de peroné en la pierna derecha. El futbolista de 17 años arribó a Guayaquil en silla de ruedas y con la extremidad inmovilizada. Será intervenido quirúrgicamente este lunes 2 de marzo, iniciando un proceso de recuperación que los especialistas estiman entre dos y tres meses, lo que representa un duro golpe en el inicio de temporada.

Mateo Maccari se pondrá a disposición de Yaxi García para acompañarlo en su proceso de recuperación. El jugador se encuentra afectado anímicamente por el daño ocasionado a su rival y ha expresado su total compromiso para brindarle apoyo en este momento difícil



Consciente de la magnitud del daño, Maccari no se limitó al protocolo deportivo. El argentino se contactó de inmediato con el entorno del juvenil para ofrecer disculpas personales y ponerse a disposición de la familia durante la rehabilitación. Incluso expresó públicamente que el fútbol “pasa a segundo plano” cuando la salud de un colega está en juego, un mensaje que fue valorado en ambos clubes.

Una lección más allá de la competencia

El incidente deja una huella amarga en el arranque del campeonato, pero también resalta la ética profesional ante la adversidad. Mientras Barcelona SC prepara la cirugía de su joven promesa, el gesto solidario del jugador de Deportivo Cuenca ayuda a mitigar tensiones y recuerda que, más allá de la rivalidad, el respeto por la integridad del futbolista debe estar siempre por encima del resultado.

