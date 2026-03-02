Tabla de posiciones LigaPro 2026: Así va la fecha 2 tras la caída de Barcelona SC

La segunda jornada de la LigaPro 2026 ha confirmado que esta edición será una batalla de resistencia y sorpresas. En el duelo más atractivo del domingo 1 de marzo, Deportivo Cuenca hizo respetar el estadio Alejandro Serrano Aguilar tras imponerse por 2-1 ante un Barcelona SC que, pese a su cartel de candidato, no logra despejar las dudas que generan sus complicaciones institucionales.

Lea también: EN VIVO | Real Madrid vs Getafe HOY: Hora y canales dónde ver el parido de LaLiga

El triunfo del Expreso Austral no solo le otorga tres puntos de oro, sino que deja a los toreros en una posición incómoda dentro de una tabla que empieza a mostrar una paridad absoluta.

La fecha arrancó el viernes en Ambato, donde Técnico Universitario y Orense repartieron honores con un empate 1-1 en el Bellavista. Esa tónica de igualdad se extendió al sábado, una jornada marcada por las tablas en todos sus frentes. En Ibarra, Leones FC y Libertad empataron 1-1, mismo resultado que se registró en el puerto principal durante el choque entre Guayaquil City y Aucas.

Barcelona SC perdió 2-1 ante Deportivo Cuenca en LigaPro 2026. API

Por su parte, Emelec tampoco pudo sacar ventaja en su feudo y terminó igualando 1-1 frente al Delfín de Manta, dejando un sabor agridulce en la hinchada eléctrica.

Barcelona SC perdió en Cuenca antes de enfrentar a Botafogo por Libertadores Leer más

El domingo trajo consigo los resultados más impactantes para los equipos de la capital. Liga de Quito sufrió un duro revés en el Rodrigo Paz Delgado al caer 0-2 frente a un Macará ordenado y contundente, mientras que Mushuc Runa y Universidad Católica cerraron un duelo sin goles en el que las defensas se impusieron a los ataques.

A falta de un partido en la fecha 2 de LigaPro

Con estos marcadores, la zona alta de la clasificación se mantiene abierta y a la espera de lo que suceda en el cierre de la jornada. Toda la atención del fútbol ecuatoriano se traslada ahora al último compromiso de la fecha, donde el vigente campeón, Independiente del Valle, buscará ratificar su favoritismo ante el Manta.

Un triunfo de los rayados les permitiría tomar distancia en un torneo que este año estrena un formato estratégico. Al finalizar la fase regular, los equipos se dividirán en un hexagonal por el título, un cuadrangular por la Copa Sudamericana y un hexagonal final para definir quiénes pierden la categoría, haciendo que cada punto perdido en estas primeras fechas tenga un peso determinante al final del camino.

Tabla de posiciones de la LigaPro 2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!