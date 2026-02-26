Así fue el gol de Messi en la victoria de Inter Miami ante IDV en Puerto Rico (Video)

La gran figura argentina hizo vibrar el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón en el duelo contra el equipo ecuatoriano

Lionel Messi y Rodrigo De Paul festejando el gol de La Pulga en el estadio Monumental.

Toda la hinchada de Puerto Rico, que no es futbolera, vivió una fiesta la presencia de la figura argentina Lionel Messi en el partido entre Inter Miami e Independiente del Valle (IDV) este jueves 26 de febrero. La expectativa no se consolidó con verlo a Leo en la cancha del estadio Juan Ramón Loubriel, sino que su gol puso la firma para el espectáculo.

Le también: ¿LigaPro con 12 equipos? Esto fue lo que se resolvió en el Congreso Ordinario de FEF

La afición de Bayamón esperaba con ansias que Messi pise el gramado y apreciar sus jugadas, sin embargo, eso recién se dio para el tiempo complementario. Desde que saltó con el equipo estadounidense para el segundo tiempo los aplausos y gritos fueron expresados por los puertorriqueños.

En el inicio la estrella de las garzas comenzó a mover las acciones, pero la oportunidad de elevar las emociones se dio en el minuto 70 cuando el marcador iba 1-1. Messi convirtió con la pierna izquierda en el tiro de penal que previamente nació por un centro del uruguayo Luis Suárez que terminó golpeando en la mano de un defensor de IDV.

Patrik Mercado le hizo gol a Inter Miami frente a Intedependiente. cortesía

Lanús campeón de la Recopa Sudamericana, tras vencer a Flamengo de Gonzalo Plata Leer más

La Pulga revirtió un marcador que lo había puesto igualado el joven volante de los rayados Patrik Mercado y donde parecía que se inclinaba a favor de los negriazules.

El festejo fue mucho más grande para los presentes en el escenario deportivo y Lionel Messi, junto a sus compañeros del Inter se abrazaban por el 2-1 que los ponía adelante ante el vigente campeón de la LigaPro de Ecuador.

Lionel Messi le dio vuelta al partido en Puerto Rico

El cotejo se desarrolló en el estadio Juan Ramón Louriel, que acogió al equipo de la MLS (Major League Soccer) y LigaPro en un duelo amistoso. La expectativa fue grande y el estadio lució repleto.

Messi y el gol que hizo ganar a Inter Miami ante Independiente

"Puerto Rico"



Porque así se gritó el gol de Lionel Messi en el partido del Inter Miami ante Independiente del Valle en un amistoso falopa. Ni la mamá de Messi lo grita tanto como los puertorriqueños, se emociona Daddy Yankee.

pic.twitter.com/gw3atjssJ2 — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) February 27, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!