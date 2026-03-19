Agenda de Semana Santa 2026 en Quito: rutas de procesiones y eventos gratuitos

Al menos 10 procesiones religiosas se realizarán en Quito por Semana Santa. Mire las fechas y recorridos

La procesión Jesús del Gran Poder es una de las mayores celebraciones religiosas que concentra a los fieles católicos.

Desde el próximo 29 de marzo se realizarán al menos 10 procesiones en el Centro Histórico de Quito, en el valle de Los Chillos y en Puéllaro, durante la Semana Santa. El Municipio expuso un listado de las rutas y los horarios.

Domingo 29 de marzo

Procesión del Domingo de Ramos.

Los fieles se concentrarán en la Basílica del Voto Nacional, entre las calles Venezuela y Carchi, para salir desde las 09:30 y recorrer el casco colonial hacia la misa campal en la plaza de San Francisco. En ese lugar se celebrará la bendición de ramos.

Procesión de Andas

El recorrido comenzará a las 19:00 en el parque Central de Puéllaro, parroquia del noroccidente de Quito.

Jueves 2 de abril

Procesión de la Luz.

La ruta partirá a las 18:30 desde la Basílica del Voto Nacional.

Viernes 3 de abril

En esa jornada se realizarán cuatro procesiones.

Procesión de Jesús del Gran Poder. Los creyentes y religiosos llegarán desde las 07:00 para salir desde la iglesia de San Francisco, a las 12:00. La procesión del Sur. La ruta saldrá desde la iglesia de la Virgen del Quinche, en el barrio La Unión. Procesión del Silencio. Los fieles iniciarán el recorrido desde la plaza de Santo Domingo, a las 18:00. Procesión de Los Diablos de La Merced. La ruta comenzará a las 11:00, en el barrio San Francisco, valle de Los Chillos.

Sábado 4 de abril

La Bendición del fuego.

Esta procesión se realizará en Alangasí, desde las 18:00 en el parque central de la zona.

Procesión de la Virgen de los Dolores.

Los creyentes recorrerán el barrio Loma Grande, en el Centro Histórico, a las 14:00.

Procesión de la Soledad de María.

Los participantes recorrerán el sector de San Marcos, a las 16:00.

Eventos gratuitos

28 de marzo

Festival de fanesca Ritos y saberes

D00 hasta las 18:00, los emprendedores ofrecerán el plato tradicional en el bulevar de la avenida Naciones Unidas y av. De Los Shyris, norte de la ciudad.

2 de abril

Recorrido por las Siete Iglesias.

Se trata de una ruta que recrea el camino de Jesús hacia el Calvario, a través de las visitas a las iglesias patrimoniales del casco colonial.

3 de abril

Exposición temporal en la Casa de las Artes La Ronda.

El evento se iniciará a las 19:00, en el Centro Histórico.

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