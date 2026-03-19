Agenda de Semana Santa 2026 en Quito: rutas de procesiones y eventos gratuitos
Al menos 10 procesiones religiosas se realizarán en Quito por Semana Santa. Mire las fechas y recorridos
Desde el próximo 29 de marzo se realizarán al menos 10 procesiones en el Centro Histórico de Quito, en el valle de Los Chillos y en Puéllaro, durante la Semana Santa. El Municipio expuso un listado de las rutas y los horarios.
- Domingo 29 de marzo
Procesión del Domingo de Ramos.
Los fieles se concentrarán en la Basílica del Voto Nacional, entre las calles Venezuela y Carchi, para salir desde las 09:30 y recorrer el casco colonial hacia la misa campal en la plaza de San Francisco. En ese lugar se celebrará la bendición de ramos.
Procesión de Andas
El recorrido comenzará a las 19:00 en el parque Central de Puéllaro, parroquia del noroccidente de Quito.
- Jueves 2 de abril
Procesión de la Luz.
La ruta partirá a las 18:30 desde la Basílica del Voto Nacional.
- Viernes 3 de abril
En esa jornada se realizarán cuatro procesiones.
- Procesión de Jesús del Gran Poder. Los creyentes y religiosos llegarán desde las 07:00 para salir desde la iglesia de San Francisco, a las 12:00.
- La procesión del Sur. La ruta saldrá desde la iglesia de la Virgen del Quinche, en el barrio La Unión.
- Procesión del Silencio. Los fieles iniciarán el recorrido desde la plaza de Santo Domingo, a las 18:00.
- Procesión de Los Diablos de La Merced. La ruta comenzará a las 11:00, en el barrio San Francisco, valle de Los Chillos.
- Sábado 4 de abril
La Bendición del fuego.
Esta procesión se realizará en Alangasí, desde las 18:00 en el parque central de la zona.
Procesión de la Virgen de los Dolores.
Los creyentes recorrerán el barrio Loma Grande, en el Centro Histórico, a las 14:00.
Procesión de la Soledad de María.
Los participantes recorrerán el sector de San Marcos, a las 16:00.
Eventos gratuitos
- 28 de marzo
Festival de fanesca Ritos y saberes
D00 hasta las 18:00, los emprendedores ofrecerán el plato tradicional en el bulevar de la avenida Naciones Unidas y av. De Los Shyris, norte de la ciudad.
- 2 de abril
Recorrido por las Siete Iglesias.
Se trata de una ruta que recrea el camino de Jesús hacia el Calvario, a través de las visitas a las iglesias patrimoniales del casco colonial.
- 3 de abril
Exposición temporal en la Casa de las Artes La Ronda.
El evento se iniciará a las 19:00, en el Centro Histórico.
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