Procesión de Jesús del Gran Poder 2026: cómo inscribirse para participar en Quito

Quito se prepara para la Procesión de Jesús del Gran Poder 2026: inscripciones abiertas

Miles de fieles participarán en la emblemática Procesión de Jesús del Gran Poder el viernes 3 de abril.

Quito se prepara para vivir una de sus tradiciones religiosas más emblemáticas durante la Semana Santa. El próximo viernes 3 de abril de 2026 se realizará la tradicional Procesión de Jesús del Gran Poder, una manifestación de fe que cada año congrega a miles de fieles y visitantes en el Centro Histórico.

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Organizada por la comunidad franciscana y la Cofradía de Jesús del Gran Poder, esta celebración se ha consolidado como una de las expresiones religiosas más importantes de América Latina, destacándose por la participación de los tradicionales cucuruchos y verónicas, personajes simbólicos de la penitencia y la devoción católica.

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Inscripciones abiertas para participar en la procesión

El Grupo de Voluntarios Jesús del Gran Poder informó que las inscripciones ya se encuentran abiertas para quienes deseen formar parte de la procesión.

Los registros se realizan de manera presencial en el punto habilitado en el Museo de San Francisco, ubicado en el conjunto del Iglesia y Convento de San Francisco.

Horario de atención:

De lunes a domingo

De 09:30 a 16:30

Para completar la inscripción, los participantes deberán entregar una ofrenda simbólica de 5 dólares.

Opciones de vestimenta para cucuruchos y verónicas

Los organizadores informaron que los participantes pueden elegir entre dos opciones para participar en la procesión:

Asistir con traje propio de cucurucho o verónica.

Solicitar un traje facilitado por la Cofradía el mismo día del evento.

En caso de optar por el traje proporcionado por la organización, se solicitará una garantía de 20 dólares, monto que será devuelto al finalizar la procesión una vez entregada la vestimenta en buen estado.

Según explicaron los organizadores, esta medida se adoptó tras experiencias de años anteriores en las que algunos trajes no fueron devueltos o presentaban daños.

Charlas formativas previas a la procesión

Como parte de la preparación espiritual y organizativa, los participantes deberán asistir a tres charlas formativas dirigidas por los Padres Franciscanos, donde se brindará orientación sobre el significado de la procesión y las indicaciones para el día del evento.

Fechas de las charlas:

Sábado 15 de marzo

Sábado 21 de marzo

Sábado 28 de marzo

Hora: 16:00

Lugar: Auditorio del complejo de Iglesia y Convento de San Francisco

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Recorrido y horarios de las procesiones de Semana Santa

El viernes 3 de abril se desarrollarán varias actividades religiosas en la capital:

12:00: salida de la Procesión de Jesús del Gran Poder desde el Convento de San Francisco.

Procesión del sur: partirá desde la Iglesia Virgen del Quinche, en el barrio La Unión.

18:00: Procesión del Silencio desde la Plaza de Santo Domingo.

Cada año, esta celebración congrega a decenas de miles de devotos, turistas y ciudadanos que recorren las calles del Centro Histórico acompañando las imágenes religiosas y los actos de penitencia que caracterizan la Semana Santa quiteña.

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