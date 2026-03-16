Ecuador amplía convocatoria para 150.000 becas gratuitas: así puedes postular

El Gobierno Nacional anunció la ampliación del plazo de postulaciones al programa de becas “Because He Is Nice 2026”, una iniciativa que ofrece más de 150.000 becas gratuitas para aprender inglés en modalidad virtual.

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Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de marzo, con el objetivo de que más ciudadanos puedan acceder a esta oportunidad de formación.

El programa es impulsado por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC) como parte de una política pública destinada a fortalecer el talento humano y mejorar las competencias profesionales de la población ecuatoriana en un contexto global cada vez más competitivo.

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¿Cómo aplicar a la beca?

Con la ampliación del plazo de inscripción, el Gobierno busca facilitar el acceso a programas de educación continua para estudiantes, profesionales y ciudadanos que desean mejorar su perfil académico y laboral.

Las personas interesadas pueden registrarse en el portal oficial:

https://educontinua.minedec.gob.ec

La capacitación será 100 % en línea, con una duración aproximada de entre 90 y 100 horas, distribuidas a lo largo de ocho semanas. Este formato permite que los participantes continúen con sus actividades laborales o académicas mientras desarrollan habilidades en el idioma inglés.

Requisitos para postular a las becas

Quienes deseen participar en el programa deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Ser mayor de 18 años.

Contar con título de bachiller registrado en el MINEDEC.

No tener impedimentos para realizar trámites públicos.

No haber incumplido previamente programas de becas.

No mantener deudas o incumplimientos en créditos educativos.

Disponer de un correo electrónico activo.

Parte de la mayor estrategia de becas del país

Según cifras oficiales, el actual gobierno ha adjudicado más de 483.000 becas y ayudas económicas en diferentes programas de formación a nivel nacional, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación.

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