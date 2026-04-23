Requisitos para el descuento en planillas de luz por tormenta solar en Ecuador

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Sin trámites: El descuento en la planilla de energía eléctrica se aplica automáticamente a hogares en zonas afectadas en Ecuador, según señaló el presidente Daniel Noboa.

Cobertura del beneficio: Hasta 180 kWh mensuales el consumo sale 0; pero el excedente que salga en la factura de la luz sí se va a cobrar.

Contexto climático: La medida responde a la ola de calor que hay en la Costa, con altas temperaturas y mayor consumo eléctrico por el consumo de aire acondicionado y ventiladores.

El alivio en la planilla de luz ya tiene reglas claras y un requisito clave: no hay que hacer trámites. El presidente Daniel Noboa anunció el pasado 20 de abril de 2026 una medida para mitigar los efectos de la ola de calor en varias zonas del país, habrá una compensación en la factura de la energía eléctica.

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“He ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar”, publicó el mandatario en la red social X. En la práctica, esto significa que el beneficio se aplicará automáticamente a quienes residan en las áreas impactadas por las altas temperaturas.

Desde el Ministerio de Ambiente y Energía se precisó que la compensación cubrirá los consumos de abril, por lo que se reflejará en las planillas que llegarán en mayo de 2026. El mecanismo es directo: los hogares que consuman hasta 180 kilovatios hora no pagarán por ese consumo, mientras que quienes superen ese límite deberán cancelar únicamente el excedente.

Según el pliego tarifario de la Corporación Nacional de Electricidad, un consumo de 180 kWh equivale aproximadamente a 20 dólares, lo que da una idea del ahorro que recibirán los usuarios beneficiados.

Las zonas que enfrentan ola de calor

Este alivio llega en medio de un escenario de temperaturas elevadas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ha advertido que abril de 2026 estará marcado por calor intenso, especialmente en la región Litoral, con temperaturas que pueden alcanzar los 35 grados centígrados y una sensación térmica de hasta 40 grados.

Las provincias más afectadas son Guayas, Santa Elena, El Oro, Esmeraldas y Los Ríos, aunque el incremento del calor también se siente en la Amazonía. La causa principal, según los reportes, es el calentamiento del mar frente a la costa ecuatoriana, que registra hasta 2 grados centígrados por encima de lo habitual.

En este contexto, el subsidio eléctrico busca aliviar el impacto económico en los hogares que enfrentan un mayor consumo de energía debido al uso intensivo de ventiladores, aires acondicionados y otros equipos para sobrellevar las altas temperaturas.