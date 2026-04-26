Orense vs Barcelona SC hoy EN VIVO: hora y señal abierta para ver el partido por LigaPro

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Barcelona SC llega motivado tras vencer 2-1 a Mushuc Runa en la jornada anterior.





Orense viene de una victoria 3-1 ante Deportivo Cuenca con doblete de Agustín Herrera.





El partido se disputará en el estadio Nueve de Mayo de Machala desde las 18:10.

Barcelona SC vuelve a la carretera y este domingo 26 de abril tendrá una exigente parada en Machala, donde enfrentará a Orense SC desde las 18:10 por la fecha 11 de la LigaPro. El encuentro se disputará en el estadio Nueve de Mayo y podrá seguirse en señal abierta por Teleamazonas, además de la plataforma digital Zapping Sport, en un duelo que promete intensidad por el momento que viven ambos equipos.

El cuadro amarillo llega con renovado ánimo luego del triunfo 2-1 sobre Mushuc Runa en la jornada anterior, un resultado que permitió recuperar confianza tras una racha irregular que había generado dudas en el rendimiento colectivo. Ese triunfo no solo devolvió tranquilidad al camerino, sino que también reafirmó la intención del equipo de mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo.

Así llegan Orense y Barcelona SC

Además, el compromiso en territorio machaleño representa una prueba clave antes del desafío internacional que se avecina. Barcelona SC deberá cambiar rápidamente el chip, ya que el miércoles 29 de abril visitará a Universidad Católica en Chile por la Copa Libertadores, un partido que exige llegar con ritmo y solidez futbolística.

Darío Benedetto y sus goles en Barcelona SC que le cambiaron la vida.Cortesía BSC

Orense, en cambio, afronta el duelo con el impulso que dejó su última presentación. El conjunto machaleño sorprendió en la fecha pasada al derrotar 3-1 a Deportivo Cuenca, con una destacada actuación del delantero Agustín Herrera, quien anotó un doblete y se consolidó como uno de los hombres más peligrosos del campeonato al alcanzar cinco tantos en la temporada 2026.

Ubicaciones en LigaPro 2026

En la clasificación general, Barcelona SC se mantiene en la zona alta con 18 puntos, mientras que Orense suma 12 unidades y busca aprovechar su condición de local para seguir escalando posiciones. El escenario está listo para un choque de alta tensión, donde los amarillos intentarán sostener su levantada y los machaleños buscarán confirmar que su buen momento no es casualidad.