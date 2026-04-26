Falleció Carlos Kaiser, el futbolista y periodista que marcó un gol olímpico histórico con Emelec
El fútbol ecuatoriano está de luto tras la muerte de Carlos Kaiser, recordado por su inolvidable gol olímpico con Emelec en 1991
Esto debes de saber
- Falleció Carlos Kaiser, el autor del recordado gol olímpico con Emelec en el Capwell
- Murió Carlos Kaiser, exjugador de Emelec que hizo un histórico gol olímpico en 1991
- Luto en el fútbol ecuatoriano: falleció Carlos Kaiser, ídolo recordado por su gol olímpico
El mundo del fútbol ecuatoriano recuerda a Carlos Kaiser por aquel gol olímpico que marcó en 1991 con la camiseta de Emelec ante Universidad Católica en el estadio Capwell, una jugada que quedó grabada en la memoria de los hinchas eléctricos. Sin embargo, la tristeza llegó este 25 de abril, cuando fue encontrado sin vida al sur de Guayaquil, noticia que generó pesar entre quienes lo conocieron dentro y fuera de las canchas. Fue periodista y jugaba con la selección de comunicadores sociales.
Guayaquil
Exjugador de Emelec es hallado sin vida dentro de un vehículo en el sur de Guayaquil
Freddy Josue Andrade Andrade
Del fútbol profesional y el periodismo
Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira nació el 7 de julio de 1963. Además de su carrera como futbolista, también estudió periodismo en la Facultad de Comunicación Social (Facso), combinando su pasión por el deporte con la comunicación. Durante su trayectoria defendió los colores de Emelec, Filanbanco, Liga de Portoviejo y otros equipos del país. En sus últimos años se mantenía ligado al fútbol, participando en partidos entre amigos y manteniendo viva su pasión por la pelota.
Cada vez que se conversaba con Kaiser, inevitablemente surgía el recuerdo de su gol olímpico con Emelec, una anotación que se convirtió en su sello personal y en el momento más recordado de su carrera deportiva.
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Mi más sentido pesame para los familiares de— alfredo mera giler (@amerazul) April 26, 2026
Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira fallecido en día de hoy, 25.04.2026.
Volante mixto que defendió la camiseta del @CSEmelec 1991.
Anotó un gol olímpico a la U.C en el estadio Capwell jugando por. Emelec
Jugamos juntos en la categoría pic.twitter.com/1NHMIqKKu3
Alfredo Mera Giler, quien compartió equipo con él en segunda categoría en Estudiantes del Guayas, expresó su pesar por la partida del exfutbolista. “Mi más sentido pésame para los familiares de Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira, fallecido. Era un volante mixto que defendió con orgullo la camiseta de Emelec”, recordó.
José Iglesias, profesor universitario y amigo cercano, también evocó momentos compartidos junto a Kaiser. “Cómo no recordar tantas jornadas deportivas con nuestra querida Facso, yo como dirigente y usted como deportista-futbolista. Siempre fue un hombre humilde, con esa risa característica que contagiaba a los compañeros de equipo”, manifestó.
El dolor por su partida quedó reflejado en sus palabras finales: “Hoy me duele el corazón al saber que ya no está mi amigo Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira, de cariño ‘la burrita’. Gracias por tu amistad, por las enseñanzas y por esos momentos compartidos. Siempre voy a recordarte. Un favor, salúdame al Colorado Geovanny Campoverde, nuestro eterno amigo e integrante de nuestro equipo de fútbol”.
La partida de Kaiser deja un vacío en el fútbol profesional y barrial y en quienes compartieron con él una vida marcada por la pasión, la amistad y el amor por el deporte.