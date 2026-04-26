Falleció Carlos Kaiser, el futbolista y periodista que marcó un gol olímpico histórico con Emelec

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Falleció Carlos Kaiser, el autor del recordado gol olímpico con Emelec en el Capwell





Murió Carlos Kaiser, exjugador de Emelec que hizo un histórico gol olímpico en 1991





Luto en el fútbol ecuatoriano: falleció Carlos Kaiser, ídolo recordado por su gol olímpico

El mundo del fútbol ecuatoriano recuerda a Carlos Kaiser por aquel gol olímpico que marcó en 1991 con la camiseta de Emelec ante Universidad Católica en el estadio Capwell, una jugada que quedó grabada en la memoria de los hinchas eléctricos. Sin embargo, la tristeza llegó este 25 de abril, cuando fue encontrado sin vida al sur de Guayaquil, noticia que generó pesar entre quienes lo conocieron dentro y fuera de las canchas. Fue periodista y jugaba con la selección de comunicadores sociales.

El jugador fue hallado en el interior del vehículo aparentemente escopolaminado.CORTESÍA

Del fútbol profesional y el periodismo

Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira nació el 7 de julio de 1963. Además de su carrera como futbolista, también estudió periodismo en la Facultad de Comunicación Social (Facso), combinando su pasión por el deporte con la comunicación. Durante su trayectoria defendió los colores de Emelec, Filanbanco, Liga de Portoviejo y otros equipos del país. En sus últimos años se mantenía ligado al fútbol, participando en partidos entre amigos y manteniendo viva su pasión por la pelota.

Cada vez que se conversaba con Kaiser, inevitablemente surgía el recuerdo de su gol olímpico con Emelec, una anotación que se convirtió en su sello personal y en el momento más recordado de su carrera deportiva.

Alfredo Mera Giler, quien compartió equipo con él en segunda categoría en Estudiantes del Guayas, expresó su pesar por la partida del exfutbolista. “Mi más sentido pésame para los familiares de Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira, fallecido. Era un volante mixto que defendió con orgullo la camiseta de Emelec”, recordó.

José Iglesias, profesor universitario y amigo cercano, también evocó momentos compartidos junto a Kaiser. “Cómo no recordar tantas jornadas deportivas con nuestra querida Facso, yo como dirigente y usted como deportista-futbolista. Siempre fue un hombre humilde, con esa risa característica que contagiaba a los compañeros de equipo”, manifestó.

Carlos Kaiser en los últimos años jugaba en equipos barriales.Cortesía

El dolor por su partida quedó reflejado en sus palabras finales: “Hoy me duele el corazón al saber que ya no está mi amigo Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira, de cariño ‘la burrita’. Gracias por tu amistad, por las enseñanzas y por esos momentos compartidos. Siempre voy a recordarte. Un favor, salúdame al Colorado Geovanny Campoverde, nuestro eterno amigo e integrante de nuestro equipo de fútbol”.

La partida de Kaiser deja un vacío en el fútbol profesional y barrial y en quienes compartieron con él una vida marcada por la pasión, la amistad y el amor por el deporte.