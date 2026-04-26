En vigor la polémica reforma que habilita la cadena perpetua para menores en El Salvador

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

Las reformas impulsadas por el presidente Nayib Bukele ya rigen en El Salvador y contemplan prisión perpetua para menores condenados por homicidio, violación o vínculos con pandillas, en el marco del régimen de excepción vigente desde 2022.

Aunque el oficialismo defiende la medida como constitucional, organismos internacionales advierten que la cadena perpetua para menores vulnera principios de reinserción y proporcionalidad en la justicia juvenil.

El polémico paquete de reformas penales que habilita la cadena perpetua para menores en El Salvador entró en vigencia este domingo 26 de abril, 30 días después de su aprobación en la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele, entre críticas locales e internacionales.

Estas reformas penales, cuyo decreto legislativo fue publicado el 27 de marzo pasado en el Diario Oficial, fueron avaladas tras la ratificación de un cambio constitucional que impone la prisión perpetua para delitos de homicidio - incluido el feminicidio -, violación y pertenencia a las pandillas, considerados grupos terroristas.

Las enmiendas imponen la cadena perpetua a los menores juzgados y condenados por estos delitos, y crea los "juzgados de lo criminal" que se encargarán de procesar estos casos - a excepción de los relacionados con el terrorismo - así como un proceso especial para su trámite.

Las reformas también establecen que los condenados en estos casos no tendrán los beneficios de la "libertad condicional, ni la libertad condicional anticipada", y que "únicamente aplicará la revisión de la pena perpetua y en caso de ser procedente el régimen de libertad controlada".

Entre las justificaciones dadas por el Congreso, dominado por el partido gobernante Nuevas Idas (NI), está que la cadena perpetua "mantiene su compatibilidad con estándares constitucionales internacionales en materia de derecho de la niñez, al establecer la revisión obligatoria de la pena conforme a la dispuesto al Código Penal, garantizando la evaluación periódica".

Sin embargo, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) apuntan que es contrario a dichos estándares.

Organismos se pronuncian

La CIDH analizó que "la imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena".

Mientras que la directora de la División de las América de la organización HRW, Juanita Goebertus, dijo el pasado 27 de marzo que, según lo aprobado, la prisión perpetua podría ser revisada tras 25 años de pena, lo que "contradice estándares internacionales, ya que las penas para niños deben ser sustancialmente más cortas y ofrecer oportunidades reales de reinserción".

Las reformas para permitir la pena perpetua en el país se aprobaron en el marco de la implementación de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.