Operativos en Machachi y Rumiñahui: Uniformados decomisan armas, municiones y drogas

Ciudadano detenido en Machachi durante operativo del Ejército Ecuatoriano; se decomisaron armas, municiones y sustancias sujetas a fiscalización.

En un operativo realizado en la vía E35, cerca del intercambiador de Aloasí en Machachi, cantón Mejía, el Ejército Ecuatoriano interceptó a un ciudadano vinculado con la tenencia de armas, municiones y drogas, además de clausurar un establecimiento clandestino donde se presuntamente se desarrollaban actividades ilícitas.

Le invitamos a que lea: Homicidios en Quito: armas de fuego ya dominan el 65 % de crímenes

La acción se ejecutó en el marco de la operación CAMEX, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en Machachi y prevenir delitos relacionados con el tráfico de armas y drogas.

Alerta por radiación ultravioleta en Ecuador: niveles extremos del 16 al 22 de marzo Leer más

Al notar la presencia militar, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue detenido de inmediato y puesto a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes, incluyendo levantamiento del acta y chequeo médico.

Armas, municiones y drogas decomisadas en Machachi

1 pistola traumática con cargador

Municiones de distintos calibres: 6 traumáticas, 1 calibre .22, 11 calibre 7.62 mm, 2 calibre 5.56 mm, 4 calibre 9 mm y 1 de carabina

25 dosis pequeñas de marihuana,

19 dosis de sustancia blanca

7 dosis de sustancia blanca en papel

1 funda mediana con sustancia verdosa

1 celular y 1 laptop

𝑼𝒏 𝒄𝒊𝒖𝒅𝒂𝒅𝒂𝒏𝒐 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒉𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐, 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒔, 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒚 𝒔𝒖𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒔𝒖𝒋𝒆𝒕𝒂𝒔 𝒂 𝒇𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒅𝒆𝒄𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒂𝒄𝒉𝒊#Machachi/El Ejército Ecuatoriano, como parte de las FF.AA., durante la ejecución de… pic.twitter.com/XGuN83Bv5F — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) March 15, 2026

En coordinación con la Comisaría Nacional del cantón Mejía, se procedió a la clausura del establecimiento Amanecedero, confirmando su funcionamiento irregular y presunta vinculación con actividades delictivas.

Operativo en Rumiñahui

Mientras que en el cantón Rumiñahui, en el sector de las avenidas General Rumiñahui y San Luis, cerca del centro comercial de la zona, el Ejército, junto con la Policía Nacional y la Tenencia Política, atendió un llamado ciudadano sobre una reunión de jóvenes en un inmueble ubicado en la avenida El Inca y San Miguel.

Al ingresar, se constató la presencia de varios jóvenes, incluidos menores de edad. Durante la inspección, una ciudadana fue vista ingresando al baño con una cartera, que al ser revisada contenía un arma de fuego de color negro con cinta aislante en la empuñadura.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.