Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

operativo militar en Machachi
Ciudadano detenido en Machachi durante operativo del Ejército Ecuatoriano; se decomisaron armas, municiones y sustancias sujetas a fiscalización.. Cortesía

Operativos en Machachi y Rumiñahui: Uniformados decomisan armas, municiones y drogas

Machachi: Detenido ciudadano con armas y drogas en operativo del Ejército Ecuatoriano

En un operativo realizado en la vía E35, cerca del intercambiador de Aloasí en Machachi, cantón Mejía, el Ejército Ecuatoriano interceptó a un ciudadano vinculado con la tenencia de armas, municiones y drogas, además de clausurar un establecimiento clandestino donde se presuntamente se desarrollaban actividades ilícitas.

Le invitamos a que lea: Homicidios en Quito: armas de fuego ya dominan el 65 % de crímenes

La acción se ejecutó en el marco de la operación CAMEX, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en Machachi y prevenir delitos relacionados con el tráfico de armas y drogas. 

radiación solar

Alerta por radiación ultravioleta en Ecuador: niveles extremos del 16 al 22 de marzo

Leer más

Al notar la presencia militar, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue detenido de inmediato y puesto a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes, incluyendo levantamiento del acta y chequeo médico.

Armas, municiones y drogas decomisadas en Machachi

1 pistola traumática con cargador

Municiones de distintos calibres: 6 traumáticas, 1 calibre .22, 11 calibre 7.62 mm, 2 calibre 5.56 mm, 4 calibre 9 mm y 1 de carabina

 25 dosis pequeñas de marihuana

19 dosis de sustancia blanca

 7 dosis de sustancia blanca en papel 

  • 1 funda mediana con sustancia verdosa

  • 1 celular y 1 laptop

En coordinación con la Comisaría Nacional del cantón Mejía, se procedió a la clausura del establecimiento Amanecedero, confirmando su funcionamiento irregular y presunta vinculación con actividades delictivas.

Operativo en Rumiñahui

Mientras que en el cantón Rumiñahui, en el sector de las avenidas General Rumiñahui y San Luis, cerca del centro comercial de la zona, el Ejército, junto con la Policía Nacional y la Tenencia Política, atendió un llamado ciudadano sobre una reunión de jóvenes en un inmueble ubicado en la avenida El Inca y San Miguel.

Al ingresar, se constató la presencia de varios jóvenes, incluidos menores de edad. Durante la inspección, una ciudadana fue vista ingresando al baño con una cartera, que al ser revisada contenía un arma de fuego de color negro con cinta aislante en la empuñadura.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador sub-17 femenina apunta al Mundial de Marruecos

  2. Tu licencia de conducir ahora cabe en el celular: así la obtienes

  3. Ecuador amplía convocatoria para 150.000 becas gratuitas: así puedes postular

  4. Avanza en la Asamblea la ley urgente de Noboa para impulsar vivienda social

  5. Semana Santa: calendario de las celebraciones que presidirá el papa León XIV

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador ante la ONU por desapariciones forzadas: la militarización fue injustificable

  2. Un grupo de adultos mayores recogen más pruebas del atraso en la devolución del IVA

  3. Temblor en Ecuador hoy: dos temblores sacuden este 15 de marzo

  4. Noboa ordena al Centro Nacional de Inteligencia revisar contrataciones públicas

  5. Provincias con toque de queda en Ecuador: dónde rige la medida

Te recomendamos