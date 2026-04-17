Cortes de agua se repiten en Guayaquil: hasta 17 horas sin servicio en barrios este fin de semana

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves Los cortes de agua en Guayaquil se repiten este fin de semana y afectarán a barrios del sur y norte de la ciudad.

La suspensión del servicio podría extenderse hasta por 17 horas, lo que obligará a hogares y negocios a reorganizar sus actividades.

La recurrencia de estas interrupciones incrementa el malestar ciudadano y evidencia el impacto acumulado en la rutina diaria.

A pocas horas de un nuevo corte de agua en Guayaquil, la preocupación vuelve a instalarse en distintos sectores de la ciudad. La suspensión del servicio, prevista para este fin de semana del 18 y 19 de abril, dejará a varios barrios sin suministro por períodos que podrían alcanzar hasta 17 horas.

La medida, anunciada como parte de trabajos programados en el sistema, se suma a una seguidilla de interrupciones que ya han afectado a otras zonas en días recientes. Esta vez, el impacto no será aislado: se extenderá desde sectores del sur hasta el norte, lo que anticipa un fin de semana complejo para miles de familias.

En urbanizaciones, barrios populares y zonas comerciales, los preparativos ya comenzaron. Almacenamiento de agua, reorganización de actividades domésticas y ajustes incluso en horarios de trabajo son parte de las medidas que los ciudadanos han tenido que adoptar ante la falta de continuidad en el servicio.

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Interagua ejecutará trabajos en la red de distribución de agua potable entre el 18 y 19 de abril en Guayaquil, lo que provocará cortes temporales del servicio.Cortesía

El problema no solo afecta a los hogares. Pequeños negocios, locales de comida y emprendimientos que dependen directamente del agua para operar también enfrentan un escenario adverso, especialmente en jornadas de alta actividad como el fin de semana.

“Nos toca adaptarnos otra vez. Este fin de semana vamos a adelantar la preparación de alimentos y reducir horarios, porque sin agua es imposible trabajar con normalidad. Ya no es solo una molestia, termina afectando las ventas y la rutina de todos”, comentó Wilmer Carpio, el dueño de un local de comida en el norte de la ciudad.

Aunque este tipo de cortes responde a labores técnicas, el malestar ciudadano se mantiene. En redes sociales y espacios comunitarios, usuarios cuestionan la frecuencia de las interrupciones y el impacto acumulado que estas generan en la dinámica diaria de la ciudad.

“No es solo un corte puntual, ya se está volviendo costumbre. Uno tiene que reorganizar todo: horarios, trabajo, incluso gastos extra para almacenar agua. Al final, el impacto lo asumimos los ciudadanos”, reclamó Alonso Macías, comerciante del norte de Guayaquil.

Corte por hasta 17 horas



Según el comunicado, las intervenciones incluyen rehabilitación de acueductos, interconexiones, desmontajes y taponamientos en puntos estratégicos del sistema de distribución.

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Una de las principales obras corresponde a la interconexión del anillo hidráulico con acueducto de 630 mm, ubicada en la autopista Terminal Terrestre Pascuales, programada para el domingo 19 de abril.

Esta intervención se ejecutará desde las 03:00 hasta las 15:30 y afectará a sectores como Mucho Lote I y II, Urbanización Horizonte, Dorado, Villa Ensueño y Ciudad del Río II.

También se verán impactados Veranda, La Perla, Arcos del Río, Colinas del Maestro, Romareda, Parque Comercial Nexus, Jardines del Río y Bastión, en sus bloques 3, 4, 8, 9, 10A, 10B, 10C y 10D, además de Villa España en sus etapas Valencia, Madrid y Sevilla.

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De forma paralela, se realizará el taponamiento de red en la calle 10 de Agosto y avenida 16 SO, desde el sábado 18 de abril a las 22:00 hasta el domingo 19 de abril a las 07:00, lo que afectará a las parroquias Febres Cordero y Urdaneta.

Trabajos en vía a Daule



A estos trabajos se suma la rehabilitación del acueducto de 1.250 mm en el sector Country Club, en el kilómetro 21,5 de la vía a Daule, como parte de las obras de interconexión y reparación del sistema hidráulico.

Esta intervención se desarrollará desde el sábado a las 22:00 hasta el domingo 19 de abril a las 15:00, e impactará a cooperativas de vivienda, lotizaciones, urbanizaciones privadas e industrias ubicadas entre el kilómetro 14 y el kilómetro 26 de la vía a Daule.