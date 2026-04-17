Cortes de energía
CNEL y los apagones: pasos para hacer un reclamo formal en Ecuador
Cortes frecuentes y sin información previa elevan el malestar ciudadano. Estos son los requisitos para pedir compensación a CNEL
Los cortes de luz han vuelto a registrarse —y con ellos, el riesgo de perder electrodomésticos en cuestión de segundos. En ciudades como Guayaquil, Daule, Salitre y Samborondón, las interrupciones ya no son esporádicas: se repiten varias veces al día y, en muchos casos, sin previo aviso, lo que ha desatado una ola de quejas.
El impacto no se queda en la incomodidad. Cada corte o variación de voltaje pone en riesgo equipos como refrigeradoras, televisores, computadoras o aires acondicionados, en medio de jornadas de calor extremo donde el consumo eléctrico se dispara y la red muestra sus límites.
Guayaquil
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“En la vía a Salitre ya contamos con siete cortes de energía de varios minutos en un lapso de tres horas. Ustedes no se harán cargo del daño que puedan causar estos cortes a los electrodomésticos”, reclamaba la noche del martes un usuario en X, en un mensaje dirigido a la Corporación Nacional de Electricidad.
Detrás de estos episodios hay un problema que no es nuevo, pero que se siente con más fuerza: una demanda eléctrica en niveles récord y un sistema que no logra responder con estabilidad. Y en ese escenario, cada bajón o pico termina trasladando el riesgo al usuario.
Qué hacer si un electrodoméstico se daña
Frente a este escenario, CNEL EP mantiene un procedimiento para que los usuarios puedan presentar reclamos y buscar una compensación.
El trámite puede hacerlo el titular del servicio o un tercero autorizado, y debe iniciarse en una agencia de la entidad. Estos son los requisitos básicos:
- Cédula de ciudadanía
- Correo electrónico
- Formulario de reclamo (disponible en su web oficial)
- Factura del artefacto dañado o documento que pruebe la propiedad
Si no se cuenta con factura, hay alternativas:
- Declaración juramentada si el comprobante no existe o no se puede obtener
- Declaración juramentada si la factura no está a nombre del titular
También se debe adjuntar:
Fotografía clara del artefacto (con número de serie, marca y año visibles)
Contrato de arrendamiento, en caso de no ser propietario del inmueble
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Los tiempos importan
El usuario tiene hasta 30 días laborables desde que ocurrió el daño para iniciar el trámite. Pero hay dos condiciones clave que suelen pasarse por alto:
- Estar al día en el pago del servicio eléctrico
- No reparar el equipo antes de presentar el reclamo
- Paso a paso para presentar el reclamo
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Para que el proceso avance, estos son los pasos recomendados:
- 1. Reportar el daño lo antes posible
Contactar a CNEL a través de sus canales oficiales para dejar constancia del incidente.
- 2. Reunir pruebas
Mientras más respaldo tenga el caso, mejor:
Fotografías o videos del daño
Factura del electrodoméstico
Informe técnico que vincule la falla con variaciones eléctricas
- 3. Ingresar la solicitud
Completar el formulario con detalles como fecha, hora del corte y tipo de afectación.
- 4. Evaluación técnica
La empresa revisará el caso para determinar si existe relación con fallas en el suministro.
- 5. Resolución
Si se confirma responsabilidad, se puede acceder a compensación o reposición del equipo.
Trámites y servicios
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Cortes frecuentes y reclamos en aumento
Durante abril de 2026, las interrupciones del servicio se han repetido en distintos puntos de Guayas, generando molestia no solo por la falta de electricidad, sino por la ausencia de información previa.
En la práctica, esto deja a los usuarios en una situación de incertidumbre: no saben cuándo se irá la luz, cuánto durará ni qué consecuencias puede tener en sus equipos.
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Cómo reducir el riesgo en casa
Mientras el problema persiste, especialistas recomiendan tomar precauciones básicas:
- Usar protectores de voltaje
- Desconectar equipos sensibles durante cortes prolongados
- Esperar unos minutos antes de volver a encender los aparatos cuando regresa la energía