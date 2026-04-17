CNEL y los apagones: pasos para hacer un reclamo formal en Ecuador

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los cortes de luz han vuelto a registrarse —y con ellos, el riesgo de perder electrodomésticos en cuestión de segundos. En ciudades como Guayaquil, Daule, Salitre y Samborondón, las interrupciones ya no son esporádicas: se repiten varias veces al día y, en muchos casos, sin previo aviso, lo que ha desatado una ola de quejas.

El impacto no se queda en la incomodidad. Cada corte o variación de voltaje pone en riesgo equipos como refrigeradoras, televisores, computadoras o aires acondicionados, en medio de jornadas de calor extremo donde el consumo eléctrico se dispara y la red muestra sus límites.

“En la vía a Salitre ya contamos con siete cortes de energía de varios minutos en un lapso de tres horas. Ustedes no se harán cargo del daño que puedan causar estos cortes a los electrodomésticos”, reclamaba la noche del martes un usuario en X, en un mensaje dirigido a la Corporación Nacional de Electricidad.

Detrás de estos episodios hay un problema que no es nuevo, pero que se siente con más fuerza: una demanda eléctrica en niveles récord y un sistema que no logra responder con estabilidad. Y en ese escenario, cada bajón o pico termina trasladando el riesgo al usuario.

Qué hacer si un electrodoméstico se daña

Frente a este escenario, CNEL EP mantiene un procedimiento para que los usuarios puedan presentar reclamos y buscar una compensación.

El trámite puede hacerlo el titular del servicio o un tercero autorizado, y debe iniciarse en una agencia de la entidad. Estos son los requisitos básicos:

Cédula de ciudadanía

Correo electrónico

Formulario de reclamo (disponible en su web oficial)

Factura del artefacto dañado o documento que pruebe la propiedad

Si no se cuenta con factura, hay alternativas:

Declaración juramentada si el comprobante no existe o no se puede obtener

Declaración juramentada si la factura no está a nombre del titular

También se debe adjuntar:

Fotografía clara del artefacto (con número de serie, marca y año visibles)

Contrato de arrendamiento, en caso de no ser propietario del inmueble

Los tiempos importan

El usuario tiene hasta 30 días laborables desde que ocurrió el daño para iniciar el trámite. Pero hay dos condiciones clave que suelen pasarse por alto:

Estar al día en el pago del servicio eléctrico

No reparar el equipo antes de presentar el reclamo

Paso a paso para presentar el reclamo

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Para que el proceso avance, estos son los pasos recomendados:

1. Reportar el daño lo antes posible

Contactar a CNEL a través de sus canales oficiales para dejar constancia del incidente.

2. Reunir pruebas

Mientras más respaldo tenga el caso, mejor:

Fotografías o videos del daño

Factura del electrodoméstico

Informe técnico que vincule la falla con variaciones eléctricas

3. Ingresar la solicitud

Completar el formulario con detalles como fecha, hora del corte y tipo de afectación.

4. Evaluación técnica

La empresa revisará el caso para determinar si existe relación con fallas en el suministro.

5. Resolución

Si se confirma responsabilidad, se puede acceder a compensación o reposición del equipo.

Cortes frecuentes y reclamos en aumento

Durante abril de 2026, las interrupciones del servicio se han repetido en distintos puntos de Guayas, generando molestia no solo por la falta de electricidad, sino por la ausencia de información previa.

En la práctica, esto deja a los usuarios en una situación de incertidumbre: no saben cuándo se irá la luz, cuánto durará ni qué consecuencias puede tener en sus equipos.

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Cómo reducir el riesgo en casa

Mientras el problema persiste, especialistas recomiendan tomar precauciones básicas: