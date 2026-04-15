CNEL-EP designa nuevo gerente general en medio de polémicos cortes de energía

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber CNEL EP designa a nuevo gerente general: Juan Cralos Blum, ingeniero mecánico con experiencia en consultoría especializada en sostenibilidad, energía e infraestructura en América Latina.

El cambio se da en medio de una reestructuración anunciada por la ministra Inés Manzano tras los recientes apagones.

El Gobierno señala que los cortes de energía se deben a mantenimientos programados y apagones puntuales, pero también hubo críticas porque no se avisó a la ciudadanía, lo que generó molestias y especulación sobre una posible crisis eléctrica.

Mediante un comunicado, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EP) informó la noche del 14 de abril que cuenta con un nuevo gerente general. Se trata de Juan Carlos Blum, un ingeniero mecánico con maestría en Gestión de Energía y Política Ambiental y trayectoria en el ámbito público y en el desarrollo de proyectos vinculados al sector energético y la sostenibilidad, según el escrito.

Blum remplazaría a Marcelo Suárez Barcia, quien ocupaba el cargo de gerente desde el año 2023.

Este anuncio llegó horas después de que la ministra de Energía, Inés Manzano, mencionara en varias entrevistas radiales que se están realizando “cambios profundos” en CNEL-EP y que después lo reiterara en su cuenta de X. Esto, tras los recientes cortes de energía que han sorprendido y levantado quejas entre la ciudadanía y que se han suscitado al menos desde el pasado 11 de abril.

"Habrá una nueva plana mayor de CENACE y CNEL. Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción como lo sucedido hoy en la madrugada y el domingo al conectar las torres de Dos Cerritos. Si bien es mejora de infraestructura, inversión, reducción de pérdidas técnicas, mejora de voltaje, no se puede tomar decisiones que afecten a los ciudadanos y que les quiten su paz y bienestar", posteó Manzano.

Apagones programados

En las entrevistas brindadas, la ministra mencionó que las interrupciones de energía se deben a apagones puntuales y programados por CNEL porque ciertas unidades de esa corporación están realizando mantenimiento en varias subestaciones, como la de Dos Cerritos el domingo pasado.

La ministra criticó que los apagones del domingo no hayan sido avisados por el departamento de Comunicación de CNEL a la ciudadanía para que tome las precauciones, lo que además levantó la especulación sobre un posible regreso de los apagones a falta de generación eléctrica en el país.

La titular también había indicado que habría nuevos apagones programados para los próximos domingos 19 y 26 de abril, por mantenimientos. No obstante, horas más tarde indicó, asimismo, en su cuenta de X que se suspendían dichos trabajos para evitar cortes de energía, hasta que pasara la ola de calor que afecta actualmente al país. “Se han prohibido con efecto inmediato todos los mantenimientos programados de todas las Empresas Distribuidoras Eléctricas del País”, posteó.

¿Quién es Juan Carlos Blum, nuevo gerente de CNEL?

De acuerdo con la información proporcionada por CNEL EP, Juan Cralos Blum se graduó como ingeniero mecánico en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y tiene una con maestría en Gestión de Energía y Política Ambiental por la Universidad de Pensilvania.

“Su perfil combina formación técnica y enfoque en políticas públicas, orientado a la gestión eficiente de recursos y al desarrollo sostenible”, dice el comunicado.

Añade que en el sector público ha liderado procesos estratégicos para la generación de información clave para la toma de decisiones del Estado y tiene experiencia en consultoría especializada en sostenibilidad, energía e infraestructura en América Latina, liderando y supervisando estudios de impacto social.

¿Por qué hay apagones?

Según la última comunicación de CNEL, la sobrecarga de transformadores de distribución, provocada por el incremento sostenido en la demanda de energía eléctrica en el país que coincide con la ola de calor, estaría provocando los apagones. Hasta la mañana de este 15 de abril se siguen reportando quejas de cortes de energía no avisados.