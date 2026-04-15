Control de armas en Ecuador: qué cambia para empresas de seguridad privada

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Las Fuerzas Armadas intensifican controles a empresas de seguridad tras detectar desvío de armas. Más de 600 compañías ya fueron inspeccionadas.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador activaron en 2026 un plan intensivo para controlar el armamento en manos de empresas de seguridad privada, tras detectar posibles filtraciones hacia el crimen organizado. La estrategia combina operativos en territorio con herramientas digitales que permiten validar permisos en tiempo real. El despliegue ocurre en un contexto marcado por el estado de excepción. La prioridad es frenar el uso irregular de armas legales.

El universo de control incluye a 1.130 compañías registradas en el país, de las cuales 663 ya han sido inspeccionadas. Las autoridades buscan cerrar el cerco en todo el sector en cuestión de semanas. El plan contempla alcanzar cobertura total y luego sostener revisiones aleatorias. La meta es evitar que fallas administrativas se conviertan en riesgos de seguridad.

En campo, los equipos militares utilizan una aplicación conectada al sistema SincoAr para verificar armas al instante. El proceso incluye escaneo de códigos QR o ingreso de números de serie. Esto permite confirmar si pistolas, revólveres o escopetas están legalmente registradas. “Nos permite verificar en tiempo real si cada arma cumple con los requisitos legales”, indicó el Coronel Miguel Ángel Ochoa, director Nacional Control de Armas Comaco en una entrevista a

Tecnología y operativos: así se ejecuta el control de armas en Ecuador

La implementación de esta herramienta ha modificado la forma de inspeccionar, reduciendo tiempos de verificación. Los militares pueden detectar inconsistencias sin depender de procesos posteriores. Esto permite tomar decisiones inmediatas durante los operativos. El sistema apunta a mejorar la trazabilidad del armamento legal.

Los controles se intensificaron tras operativos que evidenciaron nexos entre empresas y redes criminales. En enero de 2026, una compañía fue allanada en Kennedy Norte, en Guayaquil. El caso estaba vinculado a alias ‘Marino’, señalado como cabecilla de Los Lagartos. La intervención ocurrió días después de su asesinato en Samborondón.

En ese operativo se incautaron más de 200 armas, varias con numeración alterada o sin permisos. Días después, otra empresa fue intervenida con hallazgos similares. Ambos casos derivaron en procesos judiciales y decomisos adicionales. Las evidencias reforzaron las alertas sobre desvío de armamento.

Empresas bajo vigilancia: tres niveles de irregularidades detectadas

Durante las inspecciones, las autoridades clasifican las irregularidades en tres escenarios:

Faltas leves: Incautaciones temporales por documentos vencidos en una parte del armamento, hasta que se regularicen.

Incumplimientos graves: Clausura de la empresa y decomiso de armas por ausencia de permisos de operación o tenencia.

Indicios de delito: Intervención de Policía y Fiscalía, decomiso total y detención cuando hay armas sin registro o con series alteradas.

Desde el 15 de marzo, en medio del toque de queda en cuatro provincias, los operativos CAMEX han dejado cifras relevantes:

673 armas incautadas

Más de 2.200 municiones decomisadas

Estas cifras reflejan el alcance del plan desplegado en territorio. Las acciones continúan con operativos simultáneos en distintas zonas del país.

Importaciones y alertas: el contexto detrás del endurecimiento

El incremento en el flujo de armas también forma parte del escenario actual. Entre 2023 y enero de 2026, Ecuador importó más de $10,6 millones en pistolas y revólveres. El volumen total alcanzó las 57 toneladas métricas. A esto se suman escopetas semiautomáticas usadas por empresas privadas.

Un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado advirtió sobre el riesgo de desvío de armamento legal. La alerta surgió tras el repunte de violencia en 2025. Este diagnóstico impulsó el refuerzo de controles en 2026. Las autoridades buscan contener el paso de armas hacia circuitos ilegales.

Como parte de estas medidas, el Gobierno suspendió en marzo de 2026 nuevas importaciones de armas. La decisión se mantiene hasta nueva orden. Se trata de un intento por limitar la disponibilidad de armamento en el país. La medida complementa los operativos en empresas de seguridad.