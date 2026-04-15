Revolución Ciudadana exige información al IESS por fallas en climatización en el Teodoro Maldonado

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ricardo Patiño, asambleísta de la RC, exige explicaciones al IESS por fallas en climatización en área crítica del hospital Teodoro Maldonado, tras denuncias de pacientes.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, solicitó información oficial al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sobre las fallas en el sistema de climatización del área de diálisis del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, tras denuncias públicas de pacientes en Guayaquil.

El pedido fue ingresado el 13 de abril de 2026 mediante un requerimiento formal dirigido al presidente del Consejo Directivo del IESS,Bernardo Cordovez, con base en atribuciones constitucionales de fiscalización. La solicitud surge por reportes de temperaturas extremas dentro del área médica.

Según el documento, afiliados que reciben tratamiento de diálisis aseguran que deben soportar condiciones inadecuadas por fallas en el aire acondicionado, lo que compromete su salud y condiciones de atención en una unidad crítica.

Fallas en climatización del hospital Teodoro Maldonado bajo la lupa

En su pronunciamiento público, Patiño cuestionó la respuesta institucional frente a la situación denunciada por los pacientes. El asambleísta vinculó el problema con posibles deficiencias en la gestión del sistema hospitalario.

“Solicité información oficial al IESS sobre las fallas en el sistema de climatización del área de diálisis del Hospital Teodoro Maldonado”, señaló el legislador en su declaración difundida.

Además, advirtió sobre medidas que, según denuncias, no solucionan el problema estructural: “Mientras se prometían soluciones, pacientes denuncian ventiladores industriales que no resuelven el calor y agravan su condición”.

Pacientes denuncian condiciones extremas en área de diálisis

El testimonio recogido en el pedido refleja preocupación por el impacto directo en personas con enfermedades crónicas. La diálisis requiere condiciones controladas, por lo que las altas temperaturas representan un riesgo adicional.

Patiño enfatizó la gravedad del contexto al señalar que no se trata solo de incomodidad, sino de un problema que puede afectar la vida de los pacientes.

“No se juega con la vida de quienes ya luchan por sobrevivir. La indiferencia también mata”, expresó el asambleísta, en una crítica directa a la gestión del sistema de salud en este caso.

Solicité información oficial al IESS sobre las fallas en el sistema de climatización del área de diálisis del Hospital Teodoro Maldonado.

Mientras se prometían soluciones, pacientes denuncian ventiladores industriales que no resuelven el calor y agravan su condición.

No se juega… https://t.co/i0D4WblI1R pic.twitter.com/d0dptCa3NQ — Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) April 14, 2026

Información solicitada al IESS sobre gestión y equipos

El requerimiento incluye detalles específicos sobre la administración y operación del hospital, con énfasis en el área afectada. Se busca establecer responsabilidades y verificar acciones ejecutadas.

Entre los principales pedidos de información constan:

Informe de cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA), con metas en el área de diálisis.

Copias de actas recientes de comités de gestión de calidad, incluyendo problemas reportados.

Detalle del presupuesto asignado y ejecutado en mantenimiento entre 2024 y 2026.

Listado de equipos de climatización fuera de servicio y su cronograma de reparación.

Acciones correctivas y plazo de respuesta del IESS

El documento también exige conocer qué medidas ha adoptado el IESS frente a las denuncias públicas de los afiliados, especialmente en relación con el estado del servicio de salud.

Se solicita un informe de acciones administrativas y correctivas implementadas tras los reportes sobre el deterioro en la atención hospitalaria.

El plazo establecido para la entrega de la información es de diez días, tanto por vía electrónica como física, conforme a lo establecido en la normativa vigente de la Función Legislativa.