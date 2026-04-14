¿Seguirán los cortes de luz en Ecuador? Esto dicen las autoridades

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La ministra Inés Manzano asegura que los apagones están programados y responden a trabajos de mantenimientos en subestaciones

Para el próximo domingo habría nuevos apagones programados

El país no tiene por ahora problemas de generación de energía, sino en la distribución, dice la ministra

Los cortes de energía que se han reportado en los últimos días en varias ciudades del país como Quito, Guayaquil, Manta y Santa Elena, responden a cortes programados puntuales que están haciendo algunas unidades de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EP), por mantenimientos, según indicó la ministra de Energía, Inés Manzano en una entrevista radial este 14 de abril.

La titular de esa cartera de Estado ya había señalado además que los cortes se dan porque Ecuador enfrenta una ola de calor que eleva el uso de aires acondicionados, lo que incrementa la demanda eléctrica y provoca “fallas puntuales”.

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“No, no hay racionamientos”, expresó la ministra asegurando que los apagones no se deben a la falta de energía en Ecuador. “No es un tema de generación, sino que es más bien un tema de distribución”, mencionó la ministra refiriéndose a que Ecuador cuenta con la generación de energía suficiente para cubrir la demanda de la población y que los problemas de apagones tienen que ver con las redes de distribución.

Pero, ¿habrá nuevos apagones?

En la misma entrevista radial la ministra aseguró que habrá nuevos trabajos de mantenimiento por parte de CNEL que conllevarían apagones programados. Estos se darán el próximo domingo 19 de abril y el domingo 26 de abril. Aunque de este último día, la ministra espera que los trabajos puedan pausarse hasta que pase la ola de calor.

¿Cuándo se han dado los apagones?

Los apagones en este mes de abril se han concentrado principalmente entre el 11 y el 14, con antecedentes menores en la primera semana. Las quejas ciudadanas se extienden hasta este martes.

¿Cómo están los embalses?

El embalse de Mazar, el más importante del país, inició abril por debajo de su nivel máximo (unos 13 metros menos), ya que venía cayendo rápidamente desde marzo por falta de lluvias. Sin embargo, en los últimos días ha mostrado recuperación sostenida durante casi una semana y alcanzó alrededor de 2.138 metros sobre el nivel del mar el 11 de abril, detalló Manzano.

“Estamos a 23 metros por encima de lo que estuvimos en año 2024 con el embalse de Mazar cuando tuvimos racionamiento de energía. Estamos bien en los embalses y bien en la generación eléctrica y donde tenemos problemas es en las líneas de distribución”, subrayó.