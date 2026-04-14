Asamblea de Ecuador aprobó acuerdo comercial con Corea del Sur; el correísmo votó en contra

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El SECA pasa el último filtro legislativo con apoyo oficialista, mientras la Revolución Ciudadana marca distancia pese a haber respaldado el informe en comisión.

El acuerdo abre el mercado coreano para exportaciones ecuatorianas, con beneficios inmediatos y plazos diferenciados por sectores.

oficialismo destaca inversión y empleo, mientras el correísmo advierte riesgos de profundizar la economía primaria.

La Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Ecuador y Corea del Sur (SECA). La tarde de este 14 de abril de 2026, el Pleno trató el informe que determinó que el documento era “meritorio y pertinente para los intereses nacionales”.

La aprobación ocurrió con 82 votos a favor, provenientes en su mayoría de la bancada oficialista ADN. Hubo 57 votos en contra de asambleístas del correísmo.

Esto generó críticas y sorpresa, tomando en cuenta que los legisladores de la Revolución Ciudadana que integran la Comisión de Relaciones Internacionales —mesa que tramitó el acuerdo— votaron a favor del informe.

En el documento se recordó que el acuerdo comercial, según la Corte Constitucional, cumplía con el requisito de compatibilidad constitucional, lo que habilitó su aprobación legislativa. “El Acuerdo establece reglas claras y vinculantes que otorgan certidumbre jurídica a los operadores económicos de ambos países”, señala el informe.

El proceso para la vigencia del acuerdo no ha concluido. Según lo explicó la misma Jaramillo, es necesario que en Corea ocurra un proceso similar al que se realizó en Ecuador.

Durante la sesión también se escuchó en comisión general al embajador de Corea del Sur en Ecuador Jae Hyun Shim. Señaló: "Nuestras economías son altamente complementarias. Existen pocos sectores sensibles y conflictivos. En un 27% se incrementarían las exportaciones no petroleras a Corea".

Lucía Jaramillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, expuso informe sobre acuerdo con Corea.Cortesía: Asamblea/ Flickr

¿De qué trata el acuerdo?

Durante el debate, los legisladores del oficialismo centraron sus intervenciones en los beneficios que, a su criterio, traerá el acuerdo para el país. La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Lucía Jaramillo (ADN), señaló que el 98% de los productos ecuatorianos ingresará con arancel 0, aunque la aplicación no será inmediata en todos los casos.

Entre los productos que se beneficiarán de forma inmediata está el camarón. Jaramillo explicó que actualmente enfrenta un arancel del 20%, pero con la vigencia del SECA esta carga se eliminará para los exportadores ecuatorianos.

En el caso del banano, la reducción del arancel será progresiva y se prevé que en un plazo de cinco años llegue a cero. En el sector automotriz también se contempla una disminución paulatina durante los 15 años posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo. Según el legislador oficialista Juan Reyes, esto permitirá la llegada de vehículos más baratos y con tecnología de punta.

La oposición del correísmo

En el Pleno, el encargado de exponer los argumentos en contra del SECA fue el asambleísta correísta Héctor Rodríguez. Entre sus planteamientos, señaló que están en juego dos visiones sobre el desarrollo del país: una vinculada a la dependencia de productos primarios y otra basada en el conocimiento. También sostuvo que no se trata de un acuerdo entre iguales, sino entre una economía industrial y otra primaria.

Mientras transcurría el debate, la bancada correísta emitió un comunicado titulado: “Ecuador frente a una encrucijada: desarrollo o dependencia”.

En ese documento, la organización política indicó que durante décadas el país ha reproducido un patrón de dependencia: exporta productos básicos e importa bienes tecnológicos.

“Este esquema no solo limita el crecimiento, sino que profundiza la desigualdad, concentra la riqueza y debilita la soberanía productiva”, resaltó la bancada de la Revolución Ciudadana.