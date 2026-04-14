Centros comerciales vacíos en Quito: causas de la caída en ventas

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Centros comerciales del Centro Histórico de Quito registran baja afluencia y locales cerrados en 2026.

Comerciantes reportan caída de ventas por comercio informal, desempleo y menor consumo en Quito.

Municipio aplica controles, pero crisis continúa por pobreza y aumento de compras en línea.

Los centros comerciales del ahorro en el Centro Histórico de Quito atraviesan una de sus peores crisis en años.

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Pasillos vacíos, locales cerrados y una marcada reducción de compradores reflejan la caída sostenida en ventas que afecta a miles de comerciantes.

Lo que antes era un punto clave del comercio popular hoy es descrito por sus propios trabajadores como “pasillos fantasma”, en un contexto marcado por el desempleo, el comercio informal y cambios en los hábitos de consumo.

Pasillos vacíos y locales cerrados en el comercio de Quito

En estos espacios laboran cerca de 4.718 comerciantes distribuidos en nueve centros comerciales, todos impactados por la baja afluencia de clientes. La situación es especialmente crítica en el Centro Comercial Hermano Miguel, el más grande, con aproximadamente 1.725 locales.

Ahí, muchos negocios permanecen cerrados incluso en horas pico, mientras otros optan por cerrar antes de las 15:00 ante la falta de ventas. Los pocos locales abiertos intentan atraer compradores organizando y exhibiendo productos, aunque el flujo de visitantes sigue disminuyendo.

Comerciantes reportan caída de ingresos: “Ahora todo ha bajado bastante”

La crisis se refleja en los ingresos diarios. Paola Gramal, comerciante de calzado deportivo, asegura que la situación ha empeorado con el tiempo.

“Hace dos años se vendía mejor. Ahora todo ha bajado bastante”, señala. Antes alcanzaba ingresos cercanos a 100 dólares mensuales; hoy esa cifra se ha reducido a la mitad.

Además, explica que la competencia obliga a bajar precios: “Se vende más barato, pero se gana menos”. A esto se suma la incertidumbre diaria: “Toca luchar día a día. Ya no es como antes”.

Comercio informal y competencia desigual agravan la crisis

Uno de los factores más señalados por los comerciantes es el crecimiento del comercio informal. Según denuncian, esta situación genera una competencia desigual que impacta directamente en sus ventas.

En el Centro Comercial Granada, su presidente, Cristian Castillo, confirma la magnitud del problema: “De lo que vendíamos antes, ahora estamos en un 30%”.

El impacto es visible: de 430 locales, apenas unos 200 continúan operando. Castillo cuestiona la falta de control: “Nosotros vendemos una prenda en cinco dólares y afuera la ofrecen en tres. ¿Cómo competimos?”.

A esto se suman los costos que deben asumir los comerciantes formales, como arriendos, servicios básicos e impuestos, lo que reduce aún más su margen de ganancia.

Locales vacíos en el Centro Comercial Granada reflejan la fuerte caída de ventas en Quito.Karina Defas

Impacto social: comerciantes sin alternativas laborales

La crisis no solo es económica, sino también social. Guadalupe, comerciante de 70 años, asegura que no tiene otra opción laboral.

“Muchos compañeros ya se han ido. Aquí hay que pagar arriendo, servicios… no es fácil”, comenta, reflejando la realidad de quienes dependen completamente de estas actividades.

Desempleo y compras en línea, entre las causas de la caída

Según David Mogollón, director de Centros Comerciales Populares, el problema es estructural. “Estamos frente a un problema de país. El desempleo ha llevado a muchas personas al comercio autónomo como forma de subsistencia”, explica.

A este escenario se suma el cambio en los hábitos de consumo. Cada vez más personas optan por compras en línea, reduciendo la presencia de clientes en espacios físicos como los centros comerciales del ahorro.