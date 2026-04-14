¿Quién es Gregory Allen Krupa? Desaparecido tras ir al Parque Metropolitano de Quito

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Gregory Allen Krupa desapareció en Quito el 9 de abril tras ser visto en Parque Metropolitano.

Empresario estadounidense fue captado entrando a zona boscosa; continúa búsqueda con policías y rescatistas.

Familiares piden información sobre Krupa, residente en Quito, vinculado a proyectos sociales y ambientales.

La búsqueda de Gregory Allen Krupa, un empresario estadounidense de 39 años residente en Ecuador, continúa intensificándose tras su desaparición el pasado jueves 9 de abril de 2026.

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Han pasado cinco días desde que fue visto por última vez en las inmediaciones del Parque Metropolitano de Quito, sin que hasta ahora existan pistas concluyentes sobre su paradero.

Última vez visto en el Parque Metropolitano de Quito

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, Krupa fue captado caminando alrededor de las 13:45 del 9 de abril antes de ingresar a una zona boscosa del parque. Desde ese momento, no se ha vuelto a tener contacto con él.

El ciudadano estadounidense, nacido en Chicago, reside desde hace aproximadamente 12 años en Quito, donde es conocido por su trabajo en emprendimientos de impacto social y ambiental.

Amplio operativo de búsqueda en Quito

El domingo 12 de abril, entre 200 y 300 personas participaron en un masivo operativo de búsqueda en los alrededores del parque. En las labores intervinieron Policía Nacional, equipos de rescate, personal municipal, unidades caninas y voluntarios.

Además, se desplegaron recursos como:

9 vehículos de apoyo

1 ambulancia

Drones operados por el Cuerpo de Bomberos

Equipos de amigos y allegados del desaparecido

Pistas y detalles del caso

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de la investigación es que el celular y la billetera de Gregory fueron encontrados en su domicilio. Según allegados, el empresario salió caminando solo desde su vivienda y dejó todas sus pertenencias personales.

“Vivía solo con su gato. No hubo nada fuera de lo normal, aunque canceló algunas reuniones porque se sentía mal”, relató su amigo Matthew Carpenter. Otro conocido, De La Torre, indicó que Krupa salió por sus propios medios sin compañía.

Un empresario vinculado a proyectos sociales y ambientales

Gregory Allen Krupa es reconocido por su trayectoria como emprendedor de impacto. Ha participado en iniciativas de tecnología ambiental, agricultura regenerativa y proyectos de sostenibilidad en América Latina.

Entre sus aportes destaca su colaboración con ROMP (Proyecto de Rango de Movimiento), una organización que brinda prótesis y rehabilitación a personas con amputaciones en situación vulnerable en Ecuador.

También ha impulsado proyectos de bienestar geotérmico y financiamiento de innovación sostenible, combinando capital de riesgo con estrategias de impacto social.

En su perfil profesional se describe como un “emprendedor comprometido con la construcción de un futuro regenerativo y resiliente para las Américas”.

Aficionado al montañismo en Ecuador

Krupa es aficionado al montañismo y la exploración de alta montaña. Ha ascendido a volcanes emblemáticos del país como el Volcán Cotopaxi y el Volcán Chimborazo, una actividad que forma parte de su vida personal.

En redes sociales, incluso hacía referencia a su pasión por la naturaleza con la frase: “Las montañas me llaman y debo ir”.

Descripción física y llamado a la ciudadanía

Las autoridades y familiares mantienen activa la difusión de su caso para obtener información que permita ubicarlo. Gregory Allen Krupa tiene las siguientes características:

Edad: 39 años

Estatura: 1,77 m

Peso: 63 kg

Ojos: cafés

Cabello: castaño claro

Contextura: delgada

Búsqueda continúa en Quito

Los allegados han habilitado el número 1800-335486 para recibir cualquier dato que ayude a su localización.

La desaparición de Gregory Allen Krupa mantiene en alerta a autoridades y ciudadanos en Quito, mientras se intensifican los operativos en el Parque Metropolitano de Quito y zonas aledañas. Familiares y amigos insisten en la importancia de cualquier información que contribuya a encontrarlo lo antes posible.