Quito bajo alerta por lluvias: COE activa protocolos tras seis emergencias en la ciudad

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debe saber COE de Quito activa protocolos por lluvias del 13 de abril; seis emergencias reportadas en la ciudad.

Inundaciones, deslizamientos y caída de árboles afectan Quito; Tumbaco concentra varios eventos críticos.

Autoridades despliegan CBQ, AMT y EPMMOP; recomiendan precaución y monitoreo por lluvias intensas en la capital.

Las intensas lluvias registradas en Quito encendieron las alertas este 13 de abril. El Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) activó de inmediato sus protocolos de respuesta para atender múltiples incidentes provocados por las precipitaciones en diferentes zonas de la capital.

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Hasta las 18:00, las autoridades reportaron al menos seis emergencias relacionadas con inundaciones en viviendas, caída de árboles y movimientos en masa, evidenciando el impacto de las lluvias en sectores urbanos y periféricos.

Emergencias por lluvias: zonas afectadas en Quito

Uno de los puntos críticos fue la vía Simón Bolívar, en el sector La Inmaculada, en Pomasquí, donde equipos municipales realizaron el desalojo de agua acumulada y la limpieza de la calzada para restablecer la circulación vehicular.

Además, se registraron los siguientes eventos:

Inundaciones en Collaquí y Las Cuatro Esquinas

Colapso estructural en las calles Los Arupos y Mariana de Jesús (Administración Eugenio Espejo)

Movimiento de masa en La Bota (calles Antonio Galindo y Bladimir Lenin)

Caída de árbol en la Av. República y Eloy Alfaro

Instituciones desplegadas para atender emergencias

Equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, junto a las administraciones zonales, se encuentran desplegados en territorio ejecutando labores de evaluación, control y mitigación de riesgos.

De los seis eventos reportados, cinco continúan en proceso de atención, mientras que uno ya fue resuelto de forma oportuna.

Tumbaco, uno de los sectores más afectados

Cuatro de las emergencias se concentran en Tumbaco, donde se reportaron:

Dos inundaciones en viviendas

Un colapso de muro previamente identificado como riesgo

La caída de un árbol

Adicionalmente, en sectores como Quitumbe y la Administración Zonal Eugenio Espejo se reportaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en vías principales.

Recomendaciones ante lluvias intensas en Quito

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a:

Mantenerse informada a través de canales oficiales

Evitar zonas de riesgo durante lluvias intensas

Reportar emergencias al ECU 911

¿Continuarán las lluvias?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que, desde la tarde del lunes 13 hasta el 17 de abril, se prevén lluvias de intensidad variable en el norte del Litoral, las estribaciones de la cordillera y diversas zonas de la Sierra y la Amazonía. En algunos casos, estos eventos podrían estar acompañados de tormentas eléctricas.