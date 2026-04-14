Dos integrantes de Los Lobos son detenidos tras balacera en el centro de Quito

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Un violento enfrentamiento armado registrado en el centro de Quito dejó al descubierto a dos presuntos integrantes de una estructura de delincuencia organizada que ya era investigada por la Policía Nacional.

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El hecho ocurrió en el sector de El Tejar, donde la rápida acción de los uniformados permitió interceptar a los sospechosos tras una alerta ciudadana.

Todo comenzó cuando un taxi fue sustraído por los asaltantes a pocas cuadras del lugar. La víctima reportó de inmediato el robo, lo que activó un operativo de búsqueda.

Minutos después, los agentes localizaron el vehículo y a sus ocupantes, desencadenándose un cruce de disparos. Como resultado del enfrentamiento, uno de los implicados resultó herido en su pierna derecha.

El automotor recuperado presentaba un orificio de bala en una de sus puertas, evidencia de la intensidad del intercambio.

Detenidos con antecedentes penales

De acuerdo con Mauricio León, subcomandante de la Policía de la Zona 9, los detenidos fueron identificados como Yahir y Jorge, ambos ecuatorianos con antecedentes por delitos graves como robo, asesinato, asociación ilícita y receptación.

Las autoridades confirmaron que los sospechosos formaban parte de una organización criminal que opera en distintos sectores de la capital.

Según información policial, los individuos ya estaban bajo vigilancia mediante varios subsistemas de inteligencia, debido a su presunta participación en asaltos registrados en el norte, sur y centro de la ciudad, incluyendo zonas como Itchimbía y Calderón. Además, se presume su vinculación con el Grupo de Delincuencia Organizada “Los Lobos”, con nexos cercanos a alias Colón Pico.

Durante el operativo se incautó un arma de fuego utilizada contra los policías, así como varias partes de vehículos. Las investigaciones se extendieron a un inmueble donde se hallaron más autopartes reportadas como robadas en días anteriores.