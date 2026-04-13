Policía frustra presunto secuestro extorsivo en el norte de Quito: dos detenidos y un arma incautada

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Policía frustra secuestro extorsivo y detiene a dos sospechosos en el norte de Quito.

Alerta del ECU 911 permitió operativo en patio de autos y rescate de víctima retenida.

Juez dicta prisión preventiva tras hallar arma y evidencias del delito en Quito.

Lo que comenzó como una alerta por un supuesto escándalo terminó destapando un presunto caso de secuestro extorsivo en pleno hipercentro de Quito.

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La rápida intervención policial evitó que el hecho escalara, dejando como resultado dos personas detenidas y un arma de fuego incautada.

El operativo se desarrolló en un patio de compra y venta de vehículos ubicado en la intersección de las avenidas 10 de Agosto y Atahualpa, en el norte de la capital. Según el parte oficial, la Policía acudió tras una notificación del ECU 911 que alertaba sobre disturbios dentro del establecimiento.

Al llegar, los agentes se encontraron con una joven en evidente estado de angustia. Su testimonio encendió las alarmas: aseguró que su padre, propietario del negocio, estaba siendo retenido contra su voluntad por sujetos armados dentro de una oficina.

Intervención táctica y rescate

Ante la gravedad del caso, los uniformados realizaron una verificación externa que confirmó la presencia de varias personas en el interior. Esto llevó a la activación de un operativo con refuerzos, incluyendo unidades tácticas.

El procedimiento implicó el cierre del perímetro y la suspensión temporal del tránsito en la zona, una medida clave para evitar riesgos a peatones y conductores. Posteriormente, los agentes ejecutaron un ingreso controlado al local.

Durante la intervención, dos hombres intentaron abandonar el lugar apresuradamente, pero fueron interceptados. En el interior de la oficina, la presunta víctima fue hallada de pie, visiblemente nerviosa, aunque sin signos de violencia física.

Detenidos y evidencias

Los sospechosos tienen 24 y 26 años. En poder de uno de ellos, la Policía encontró una pistola con un cargador que contenía tres cartuchos sin percutir, además de varios teléfonos celulares.

Tras su aprehensión, ambos fueron informados de sus derechos y trasladados a órdenes de la autoridad competente.

Prisión preventiva por secuestro extorsivo

En la audiencia de flagrancia realizada al día siguiente, un juez calificó como legal la detención e inició una instrucción fiscal de 30 días por el presunto delito de secuestro extorsivo, tipificado en el COIP.

La Fiscalía sostuvo que existen suficientes elementos que vinculan a los detenidos con el hecho, por lo que solicitó prisión preventiva. El juez acogió el pedido, al considerar que otras medidas no garantizaban su comparecencia en el proceso. Además, se dispuso la prohibición de cualquier tipo de intimidación hacia la víctima.