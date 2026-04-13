¿Se acerca un “súper El Niño”? Pronósticos y efectos posibles en Ecuador

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Lo que debes saber Científicos vigilan un Súper El Niño para 2026 con intensidad récord en 140 años.

Modelos europeos proyectan calentamiento del Pacífico superior a los 2°C en Ecuador.

Expertos anticipan inundaciones en la Costa y sequía en la Sierra por El Niño.

La comunidad científica internacional mantiene bajo observación la posible aparición de un fenómeno de El Niño intensificado para el período 2026-2027, que según los modelos más recientes podría convertirse en uno de los eventos climáticos más fuertes registrados en más de un siglo, con capacidad de alterar lluvias, temperaturas y ecosistemas en distintas regiones, incluyendo a Ecuador.

De acuerdo con el profesor de ciencias atmosféricas Paul Roundy, de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, “existe un potencial real para que se produzca el fenómeno de El Niño más intenso en 140 años”.

Los modelos del Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) apuntan a un aumento de la probabilidad de un evento cálido del océano Pacífico, capaz de influir en patrones climáticos globales durante el segundo semestre del año.

Qué significa un El Niño más intenso



La investigadora en ciencias atmosféricas Rasa Zalakeviciute explica que los modelos no entregan certezas absolutas, sino promedios con márgenes de incertidumbre.

“Cuando vemos las predicciones de los modelos europeos, siempre dan un valor promedio y una variación. Mientras más lejos estás en el tiempo, mayor es la incertidumbre”, señala.

Hacienda. Las plantas sembradas ahora con la llegada del fenómeno de El Niño se pueden perder todas y eso provocaría escasez del alimento.Edgar Romero

La experta detalla que un evento de El Niño se define cuando la temperatura del mar supera en más de 0,5°C el promedio histórico, pero un “súper El Niño” ocurre cuando el calentamiento supera los 2°C, lo que lo vuelve significativamente más fuerte.

“Hay modelos que ya sugieren valores cercanos o superiores a 2 grados, lo que sería un El Niño fuerte”, añade.

Ecuador: impactos diferenciados por regiones



Zalakeviciute advierte que en Ecuador los efectos dependen de la geografía. “En la costa esperamos aguas cálidas, más evaporación y más precipitaciones, lo que puede generar inundaciones. En la Sierra, en cambio, se presentan condiciones más secas”, explica.

Sin embargo, la investigadora enfatiza que ningún evento de El Niño es igual a otro. “En 1997 tuvimos lluvias extremas, en 2015 no fueron tan intensas como se esperaba y en 2023 incluso hubo sequía. Con el cambio climático todo es más impredecible”, señala.

El umbral clave: más de 2 grados



El catedrático y perito ambiental Omar Montaño enfatiza que el nivel de calentamiento del océano es determinante para clasificar la intensidad del evento. “Se habla de que cuando la temperatura del océano supera los 2 grados, estamos frente a un El Niño fuerte”, explica.

Añade que algunos modelos ya muestran escenarios cercanos o superiores a ese umbral: “Eso es lo que genera preocupación, porque varios modelos europeos están proyectando valores alrededor o por encima de los 2 grados”, indica.

Entre incertidumbre y señales tempranas



El catedrático Omar Montaño advierte que estos fenómenos deben analizarse sin alarmismo, pero con preparación constante. “Lo importante no es asustarse, sino prepararse. Los fenómenos del Niño no son nuevos para Ecuador”, indica.

Montaño recuerda que la vigilancia científica es clave: “Si hay lluvias intensas, lluvias intensas habrá; si hay sequía, sequía. Pero el problema es la falta de preparación en infraestructura y planificación territorial”, afirma.

Riesgos potenciales y sectores sensibles



Los expertos coinciden en que, de intensificarse el fenómeno, podrían registrarse impactos en agricultura, infraestructura vial y zonas urbanas vulnerables, especialmente en la Costa ecuatoriana.

Un total de 85.528 personas afectadas y 15 fallecidos es el saldo que dejan las lluvias en lo que va de 2026Cortesía

También se advierte sobre posibles cambios en patrones de lluvia, incremento de humedad atmosférica y eventos extremos más frecuentes.

“Una atmósfera más cálida retiene más humedad, lo que puede intensificar lluvias e inundaciones”, explica Montaño.

Monitoreo internacional en curso



Organismos como la NOAA y el ECMWF continúan monitoreando el comportamiento del océano Pacífico. Aunque existen señales tempranas, los expertos coinciden en que todavía no hay certeza absoluta sobre la intensidad del evento.

“Todavía estamos en un periodo de incertidumbre, pero hacia mayo o junio se tendrá mayor claridad”, señala Zalakeviciute.

Contexto y advertencia científica



El análisis global apunta a que el cambio climático podría amplificar los efectos del fenómeno, generando eventos más extremos. Sin embargo, los científicos insisten en que la clave está en la preparación y el monitoreo continuo, más que en la alarma.

“No se trata de asustarse, sino de estar listos para cualquier escenario”, concluyen los expertos consultados.

EXPRESO solicitó formalmente información adicional al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) sobre los escenarios proyectados para Ecuador ante un posible El Niño 2026-2027. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.