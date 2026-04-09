Dengue en Guayaquil: estas son las zonas más afectadas por la enfermedad

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Datos claves En el primer trimestre del 2026 se han atendido 184 casos de dengues, lo que refleja un incremento del 42,6% en relación al mismo lapso del 2025.



La ciudadanía está preocupada por el incremento de la enfermedad y solicita a las autoridades más jornadas de fumigación y entrega de toldos para evitar el aumento de contagios

El dengue se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública que enfrenta Guayaquil en los últimos meses. El incremento de casos ha generado preocupación tanto en las autoridades como en la ciudadanía, especialmente en sectores donde las condiciones ambientales favorecen la proliferación del mosquito transmisor.

Durante el primer trimestre de 2026, la ciudad registró un aumento significativo en la atención de esta enfermedad. En los primeros 90 días del año se contabilizaron 184 casos atendidos, frente a 129 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 42,6%.

Esta variación ha encendido las alertas sobre la necesidad de reforzar medidas preventivas, una demanda que, como ha reportado EXPRESO, ha sido constante en distintos barrios.

Zonas con mayor incidencia de dengue

De acuerdo con informes de la Red de Salud Municipal y la intervención en territorio, los sectores más afectados se concentran en el norte y noroeste de la ciudad . Entre ellos destacan Mucho Lote, Las Orquídeas, Pascuales, Mi Lote y sus alrededores, donde se registra el mayor número de casos.

A estas zonas se suman otros sectores como Los Vergeles, Samanes, Alborada y Sauces, donde moradores aseguran que la presencia de mosquitos se ha intensificado en las últimas semanas. "No hay repelente ni toldo que alcance. Estamos rodeados de maleza, canales y agua acumulada. Todo eso nos afecta", expresó Antonella Sabando, residente de Las Orquídeas.

Sectores como Pascuales, Ciudad de Dios y Las Cumbres han sido intervenidos por el Municipio. Ahí se han presentado varios casos.

Intervenciones y acciones en territorio del Municipio

Frente a este escenario, el Municipio ha intensificado las acciones de control vectorial. Las brigadas han ejecutado jornadas de fumigación en distintos sectores priorizados, beneficiando a más de 640.000 personas en lo que va del año.

Uno de los puntos intervenidos recientemente fue la urbanización Villa Bonita, en Mi Lote, donde se realizaron trabajos de fumigación en varias manzanas tras solicitudes de los propios habitantes.

Como parte de la estrategia, también se impulsa la distribución de toldos tratados con deltametrina , un compuesto que elimina mosquitos al contacto. La meta municipal es entregar 40.000 unidades, priorizando las zonas con mayor número de contagios.

Una preocupación que persiste

Pese a estas acciones, en varios sectores la preocupación continúa. Los ciudadanos insisten en que el problema no solo radica en la fumigación, sino en factores estructurales como el mantenimiento de espacios públicos, la limpieza de canales y el control de aguas estancadas.

"Fumigan, pero el problema sigue porque el entorno no cambia. Hay maleza, hay agua acumulada, y eso atrae más mosquitos", manifestó Luis Mendoza, residente de Pascuales.