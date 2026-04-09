Ecuador zanja disputa de Coca Codo Sinclair entre ‘fisuras y dudas’ aún por resolver

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Estado prevé recibir Coca Codo Sinclair el 17 de abril tras un acuerdo con Power China, pero los términos clave siguen sin transparentarse.

Operación por 25 años a $60 millones anuales busca corregir 17.000 fisuras. Hay otros riesgos que quedan fuera.

Expertos advierten que una mala negociación podría afectar hasta el 30% de la energía del país.

En ocho días, la mayor central hidroeléctrica del país, Coca Codo Sinclair (CCS), abrirá un nuevo capítulo en una historia que ha ‘navegado’ entre polémicas y fallas estructurales. Tras una década de operación en Ecuador, el Estado prevé recibir la obra, formalmente, el próximo 17 de abril de 2026, con ayuda de un nuevo contrato que cierra cerca de 5 años de disputa arbitral, pero del que se conocen escasos detalles.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) explicó el miércoles que el traspaso final se hará tras el nuevo acuerdo alcanzado con Power China (casa matriz de Sinohydro, encargada de construir y poner en marcha la hidroeléctrica), respaldado por un laudo arbitral, emitido el pasado 30 de marzo de 2026 por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), “que se encuentra en firme bajo autoridad de cosa juzgada; y que por ende, es de cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano y la contraparte”, dijo el ente en un comunicado.

Xavier Medina, viceministro de Electricidad y Energía Renovable, en un evento realizado este 9 de abril, en Quito, añadió que con este contrato de operación y mantenimiento, que tendrá un periodo de 25 años y que se ejecutará a un costo promedio de $ 60 millones anuales, se espera que se resuelvan los problemas estructurales que la central viene arrastrando.

Estos problemas incluyen también las más de 17.000 fisuras que ponen en riesgo la operación de la central, hoy capaz de generar hasta el 30 % de la energía que requiere el sistema nacional interconectado.

“En el momento en que tú trasladas la operación y mantenimiento de la central, todo lo asociado a la obra pasa a manos de PowerChina. Todos los elementos, incluso rodetes, distribuidores, todo lo que tengan que hacer para mantener operativa la central durante 25 años”, dijo.

Coca Codo Sinclair: PowerChina no cubrirá todos los riesgos

Pero en realidad hay excepciones. Medina aclaró que hay un factor que no estará cubierto, y este es el alto riesgo que genera la erosión regresiva del río Coca. “Al ser un tema externo de la central, un fenómeno natural único en el mundo, será responsabilidad de Celec, que deberá continuar con los informes, con los diques permeables y vertederos escalonados que el Cuerpo de Ingenieros de EE. UU. recomendó”.

Desde el sector eléctrico, expertos como Ricardo Buitrón, consultor sobre proyectos hidroeléctricos, esperan que el Gobierno difunda y transparente el real alcance de los compromisos firmados con la empresa asiática.

Para el experto, lo que se está haciendo supera el marco legal e institucional en el que se desarrollan los contratos públicos, puesto que el Estado no puede recibir una obra con aspectos pendientes importantes.

“PowerChina puede comprometerse y luego decir que, si no asume todos los riesgos, ya no cobra los 60 millones, pero el país ¿cuánto pierde?”. No asegurar un real cumplimiento, dice, podría comprometer la generación eléctrica y afectar a todo un país. “Entre el 25 y 30 % de la energía que provee Coca Codo en estos momentos no podría entregarse”, advierte.

Acuerdo con PowerChina: se pide aclarar alcance del acuerdo

Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, recuerda que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) fijó en $ 580 millones los daños estructurales de la obra. Y, si bien hoy se habla de subsanar fallas, no se ha detallado la forma en cómo se lo haría. La recomendación de Contraloría, en el 2018, fue no recibir la obra si no se han reemplazado equipos claves de la central.

Estos montos, señala Santos, además estarían por debajo aún de los $ 400 millones que Celec dijo se obtendrían como compensación con el nuevo acuerdo con PowerChina. Según la corporación, $200 millones de ellos se ofrecerían en efectivo por el retiro del arbitraje y otros $200 millones se destinarán a proyectos de energía renovable en Ecuador.

Pero Buitrón se pregunta ¿cómo llegó a fijarse el primer monto y sobre qué bases técnicas se hizo? “Eso es algo que también tiene que ser evaluado. ¿Por qué 200? ¿Por qué no 300, 400 o 500?”, dice.

Según la autoridad, ha dicho que dejar esta operación en manos de Celec hubiese resultado más costoso para el Estado. No obstante, los expertos esperan ver los estudios técnicos y económicos que expliquen por qué era más beneficioso para el país darle la operación a Power China. “Este gobierno y todos los demás gobiernos deben ser transparentes con estos temas y no manejar esto en la opacidad más grande, de tal manera que el país entero pueda conocer los términos en que se ha negociado”, dijo Buitrón.