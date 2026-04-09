Coca Codo: ¿cuánto tiempo lleva la obra sin ser entregada y cuáles fueron los obstáculos?

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, inaugurada en 2016, ha tenido retrasos, fallas técnicas y conflictos con la constructora. Esto ha impedido que el Estado la reciba oficialmente durante varios años.





El Gobierno decidió recibir la obra por un fallo de arbitraje internacional obligatorio. Además, obtendrá beneficios económicos por unos 400 millones de dólares.



La recepción permitirá cerrar el conflicto y establecer un nuevo modelo de operación con PowerChina. La central es clave porque genera hasta el 30% de la electricidad del país.

Aunque la central hidroeléctrica más grande de Ecuador, Coca Codo Sinclair, fue inaugurada en el año 2016, no ha sido recibida plenamente por el Gobierno Nacional hasta ahora, por presentar múltiples fallas. En la práctica, esto significa que el proyecto arrastra años de conflictos.

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De acuerdo con el contrato original, la obra debía completarse hacia el año 2015, pero fue inaugurada en noviembre de 2016, ya con retraso; y desde entonces se han presentado fallas técnicas, disputas con la constructora Sinohydro, y obras complementarias inconclusas o tardías.

Por ejemplo, el sistema de transmisión clave tardó más de 3 años adicionales (hasta el año 2019) en completarse y obras de protección contra la erosión siguen en ejecución con retrasos de al menos 2 años. Además, entre las fallas técnicas, se han detectado más de 17.000 fisuras en los distribuidores.

El Gobierno recibirá la obra

El Gobierno Nacional se presta a recibir, hasta el 17 de abril, la obra y cerrar el conflicto. Esto, porque así lo demanda un arbitraje internacional, cuyo fallo es definitivo y obligatorio: el laudo respalda que el Estado ecuatoriano reciba oficialmente la central.

Además, al aceptar la obra, Ecuador obtiene beneficios económicos como $200 millones como compensación directa y otros $200 millones adicionales vía financiamiento para proyectos energéticos.

La recepción definitiva cierra el litigio iniciado en 2021 y luego de eso, se implementa un nuevo esquema en donde la empresa china PowerChina operará y dará mantenimiento a la central, asumiendo el manejo técnico y los riesgos.

Este paso se logra luego del acuerdo alcanzado en junio de 2025 entre el presidente Daniel Noboa y su homólogo de China, Xi Jinping.

La central hidroeléctrica CCS tiene una capacidad para aportar hasta 1.500 megavatios (MW) y que aporta hasta el 30 % de la energía del país. Por su contribución al sector es considerada un activo estratégico.