Dengue se dispara 42% en Guayaquil, en solo tres meses

Guayaquil registra un aumento del 42% en casos de dengue en 2026; mientras que las enfermedades gastrointestinales bajan

Brigadas municipales han intensificado la fumigación en zonas vulnerables. Pese a ellos la ciudadanía asegura que los vectores afectan a barrios enteros. Necesitan más acciones, alegan.

Durante el primer trimestre de 2026, Guayaquil registra cambios en la atención de enfermedades en comparación con el mismo periodo de 2025, en un contexto marcado por factores estacionales que influyen en la salud de la población.

Algunas patologías presentan incrementos importantes, mientras otras reflejan una ligera disminución, según datos municipales.

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Dengue: foco de alerta en la ciudad

El dengue se mantiene como uno de los principales problemas sanitarios. En los primeros 90 días del año se registraron 184 atenciones, frente a 129 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 42,6 %.

Este aumento ha encendido las alertas sobre la necesidad de reforzar las acciones preventivas, especialmente en sectores con mayor vulnerabilidad. Un pedido que, como ha venido publicando EXPRESO, ha sido reiterativo y urgente.

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Ante este escenario, según asegura el Municipio de Guayaquil se ha intensificado las acciones en territorio. A través de brigadas de fumigación, se ha beneficiado a 640.384 personas en lo que va del año. Como parte de una estrategia integral, también se adquirieron 40.000 toldos para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, priorizando zonas con mayor incidencia de casos.

Sectores como Pascuales, Ciudad de Dios y Las Cumbres han sido intervenidos por el Municipio. Ahí se han presentado varios casos. Cortesía

No obstante, ciudadanos de zonas como Los Vergeles, Las Orquídeas, Samanes, la Alborada, Sauces, solo por citar algunos vecindarios, aseguran que los mosquitos han invadido sus ciudadelas. "No hay repelente alguno ni toldo que nos proteja. Estamos rodeados de canales de aguas lluvias, parques y calles con maleza... Todo eso juega en nuestra contra y la ayuda no llega. Ni por parte del Municipio y menos aún del Ministerio de Salud", se quejó Antonella Sabando, residente de Las Orquídeas.

Otro problema que va en aumento

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El aumento del dengue no es un caso aislado. En el mismo periodo, otras patologías también muestran un comportamiento al alza, lo que evidencia un impacto más amplio de las condiciones climáticas en la salud de la ciudad.

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Semanas atrás, EXPRESO informó que las enfermedades de la piel ya venían en aumento en Guayaquil, con un crecimiento cercano al 28 % en lo que iba de 2026, en un contexto marcado por el calor y la humedad.

Los datos más recientes confirman esa tendencia. Las atenciones por afecciones dermatológicas pasaron de 4.150 en 2025 a 5.397 en 2026, lo que representa un incremento del 30 %.

El informe apunta a factores como la humedad, el calor y las condiciones de higiene como elementos que inciden directamente en este tipo de patologías, especialmente en sectores urbanos con alta densidad poblacional.

Baja en enfermedades gastrointestinales

No todos los indicadores, sin embargo, presentan una tendencia al alza. Las enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, registran una reducción del 5,91 %, pasando de 16.588 atenciones en 2025 a 15.607 en 2026.

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