Alerta en Guayaquil por aumento de enfermedades de la piel por lluvias e insalubridad

El incremento es del 27% en referencia al 2025. Problemas gastrointestinales también en alza

Las enfermedades de la piel afectan a personas de todas las edades.

El aumento de enfermedades de la piel en Guayaquil marca una nueva alerta sanitaria en lo que va de 2026. En medio de una temporada invernal más intensa y problemas persistentes de limpieza urbana, las cifras reflejan un deterioro en las condiciones de salubridad que impacta directamente en la población.

El Municipio confirma aumento del 27% en atenciones médicas en la piel

Datos de la Red de Salud Municipal evidencian un crecimiento significativo en las consultas dermatológicas. Entre enero y marzo de 2025 se registraron 3.295 atenciones, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra ascendió a 4.215 casos, lo que representa un incremento del 27,9%.

Este repunte coloca a las afecciones cutáneas entre los principales motivos de consulta en los centros médicos municipales.

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El contexto en el que se produce este aumento no es menor. Las lluvias intensas, sumadas a la acumulación de agua en varios sectores de la ciudad y a una deficiente gestión de desechos, generan un entorno propicio para la proliferación de bacterias y hongos.

A esto se suma la falta de hábitos preventivos, como no cambiarse la ropa mojada a tiempo, lo que agrava el riesgo de infecciones en la piel.

Problemas gastrointestinales también crecen y respiratorias disminuyen

El problema no se limita a lo dermatológico. Aunque en menor proporción, también se registra un incremento en enfermedades gastrointestinales, que pasaron de 13.436 atenciones en 2025 a 13.744 en 2026, lo que equivale a un aumento del 2,3%. Este comportamiento sugiere un patrón vinculado a condiciones sanitarias deficientes, especialmente en la manipulación y consumo de alimentos.

En contraste, las enfermedades respiratorias presentan una reducción del 12,8%, con 21.156 atenciones en 2026 frente a las 24.258 registradas en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, esta disminución no compensa el impacto que están teniendo otras patologías asociadas a la temporada lluviosa y al entorno urbano.

Actualmente, la red municipal de salud atiende a cerca de 3.500 personas diariamente en sus distintos centros, siendo el Hospital Bicentenario el de mayor demanda, con alrededor de 855 consultas por día.

Las lluvias también complican la situación sanitaria. foto: Álex Lima

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