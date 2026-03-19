Arturo Escala sobre la recolección de basura: "No dejen a Guayaquil en la porquería"

El concejal envió un mensaje al Gobierno Nacional y pidió que se permita la recolección de basura durante el toque de queda

Referencial. Urvaseo es la empresa encargada de la recolección de basura, pero no se le permite laborar durante el toque de queda.

La acumulación de basura en varios sectores de Guayaquil se agrava en medio del toque de queda y la falta de autorización para que los camiones recolectores operen en horario nocturno. Durante la sesión del Concejo Cantonal de este 19 de marzo, el concejal Arturo Escala lanzó duras críticas al Gobierno Nacional por la situación y realizó un pedido.

El concejal de Guayaquil pide respuestas al Gobierno Nacional

“Exijo al Gobierno Nacional que se tomen de manera urgente las acciones correctivas necesarias para garantizar la continuidad del servicio de recolección de desechos sólidos de nuestra ciudad. Apoyo el comunicado que sacó el Coe", inició diciendo Escala.

El edil cuestionó que no se permita operar a la empresa recolectora durante las horas restringidas, lo que, según dijo, está afectando directamente a la ciudad.

Cambios en rutas de buses en Guayaquil 2026: mapa y zonas afectadas Leer más

“Están sumiendo la ciudad en un basural sensillamente porque no quieren que trabaje la compañía encargada de recoleccción de basura a esas horas”.

Escala planteó que existen alternativas para mantener el servicio sin poner en riesgo la seguridad. “Si quieren pueden monitorear los camiones, pueden poner personal militar, pero no dejen a Guayaquil en la porquería. Desde el lunes Guayaquil enfrenta una preocupante acumulación de basura lo que está generando focos de infección de insalubridad”.

Además, el concejal fue más allá y cuestionó la capacidad del Ejecutivo frente a la crisis. “El Gobierno no tiene ni quiere tener la capacidades necesarias para atender las necesidades de salud. Guayaquil no puede esperar más, Guayaquil siempre ha tenido una ciudad limpia”.

La avenida Antonio Parra Velasco, en el norte de Guayaquil, amaneció con montículos de basura este jueves 19 de marzo. Andrés García

La alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, también se pronunció sobre el tema

Por su parte, la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel respaldó la postura del Municipio y del COE cantonal, insistiendo en que el servicio puede operar con control.

“Pueden ser monitoreados en tiempo real a través de Segura EP. No nos ha llovido estos días, pero qué pasa si empieza a llover, se nos volverá un problema enorme. Ni siquiera en pandemia la recolección paró y este no es el momento”.

Coronel reiteró el pedido para que la recolección, considerada un servicio esencial, pueda extender sus horarios durante el toque de queda bajo monitoreo municipal, en una ciudad donde la acumulación de basura ya es visible y la reducción del servicio, estimada entre el 15 % y el 20 %, empieza a generar riesgos sanitarios.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ